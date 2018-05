Nagyot esett a forint, de vannak biztató jelek

Kedd délelőtt 317,5 forintos kétéves mélypontra bukott az euró-forint árfolyam. Az Erste Bank vezető elemzője az InfoRádiónak elmondta, hogy nem a magyar specifikus hírek, hanem a nemzetközi hangulat mozgatja az árfolyamot.

A legfontosabb tényező, hogy a dollár az euróval szemben és minden más feltörekvő piaci devizával szemben rendkívül nagy erősödésnek indult az elmúlt hetekben - mondta az InfoRádióban Ürmössy Gergely, az Erste Bank vezető elemzője.

"Ez olyan szinten felkavarta a tőkepiaci hangulatot, hogy ez begyűrűzött más piacokra is. Ilyen

az euró forint keresztárfolyama, amely szintén érzi ennek a hatását, de más régiós devizaárfolyamok is, csak a mértékek különbözőek"

- emelte ki az Erste Bank vezetője, de hozzátette, hogy a gazdasági és politikai folyamatok is befolyásolják az árfolyamot. Például az elmúlt hetekben Amerikában kifejezett jó makroadatok jelentek meg, ez is hozzájárult ahhoz, hogy a dollár gyorsan erősödjön. Ráadásul az amerikai jegybank kormányzótanácsa több olyan üzenetet is küldött, miszerint a kamatemelési ciklus jövőre is folytatódhat, újra pozitív lehet a reálkamat, ami

felborzolja a befektető kedélyeit, és ez megjelenik a tőkepiaci árakban is.

Az elemző hangsúlyozta azt is, hogy fontos, mit csinál a két nagy jegybank (a FED és az EKB), és arra is érdemes odafigyelni, hogy milyen makrogazdasági események zajlanak, hogyan alakul a konjunktúra.

"Az euró-dollár piac az egyik leglikvidebb piac a világon, és az egyik legvolatilisebb devizaárfolyam is. Nagyon nehéz ezért stabil trendeket kiolvasni"

- mondta Ürmössy Gergely.

Meddig gyengülhet a forint?

Az elemző szerint bármennyire is rossz a hangulat, a forint nagyon már nem gyengülhet. "A korlátot nagyon közel látom a 317-es szinthez, néhány százaléknál nagyobb tér már nincs benne, de ez a nemzetközi hangulattól függ.

Nem magyar specifikus hírek és híradások mozgatják az árfolyamot, hanem a nemzetközi hangulat,

és ha az javul, akkor újra erősödésnek indulhat a forint" - mondta az elemző.