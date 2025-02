Példátlan dolog történt, kártékony appok csusszantak át az Apple biztonsági rendszerén

Az Apple gyakran hangoztatja, milyen alaposan átvizsgálja az alkalmazásokat, mielőtt azok bekerülnének az App Store kínálatába. Időnként azonban mégis hiba történik, olyan viszont, hogy egy kifejezetten káros alkalmazás kerüljön a kínálatba, talán most fordult elő először - írja a hvg.hu. Most a Kaspersky kutatói találták meg az első, iOS felhasználókra is veszélyes malware-t.

A kiberbiztonsági cég két kutatójának jelentése egy képernyőkép-olvasó, optikai karakterfelismerést (OCR) alkalmazó kártevőről szól, aminek volt androidos változata is.

Az App Store-ba beszivárgott változat a felhasználó fotói között kutakodott kriptovaluta-pénztárcák helyreállítási kulcsai után.

A kiberbiztonsági cég szakemberei azt írták: "ez az első ismert eset OCR-rel fertőzött kémprogramról az Apple hivatalos alkalmazásboltjában".

A rosszindulatú alkalmazások főként európai és ázsiai felhasználókat vettek célba. Mint írják, a SparkCat nevű kampányt még 2024 végén fedezték fel, és egyes nyomok arra engednek következtetni, hogy a keretrendszere már márciusban elkészült.

Azt nem tudta kideríteni a Kaspersky, hogy véletlenül vagy szándékosan kerültek-e kártékony elemek az érintett applikációkba. Két darab, mesterséges intelligencia-funkciókat ígérő appot megneveztek: a WeTink és az AnyGPT. Ezen kívül egy ételrendelős app is fel volt sorolva, mostanra viszont ezek eltűntek a kínálatból.

Azt írják, ha valakinek esetleg ott vannak még ezek az alkalmazások a telefonján, javasolt azonnal törölni őket, mert még akkor is hozzáférnek a felhasználó teljes könyvtárához, ha annak nincs kriptopénztárcája, és nem tudni, mit lophatnak még el.