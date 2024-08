Bár nem közöltek részleteket a drágakő minőségéről, a mérete alapján ez lehet a valaha talált második legnagyobb csiszolatlan gyémánt. A rekordot az 1905-ben Dél-Afrikában felfedezett, 3106 karátos Cullinan gyémánt tartja, amelynek darabjai a brit koronaékszereket és a néhai II. Erzsébet királynő személyes ékszereit díszítik.

Botswana a világ egyik legjelentősebb gyémántkitermelője. A Lucara szerint a gyémántbányászatból származó bevételek fontos társadalmi-gazdasági előnyöket nyújtanak a dél-afrikai országnak, ebből finanszírozza a helyi infrastruktúra, valamint az oktatási és az egészségügyi rendszer jelentős részét.

Lucara Diamond, the Swedish-owned company which has just found the world’s 3rd-largest diamond ever, is surging on the stock exchange.



The company’s value has increased by 60%, or around EUR 60 million.



The 2492-carat stone was found in Botswana and weighs nearly half a kilo. pic.twitter.com/QcUA6GCvQk