Micsoda formák! – Tudja, hogy ki volt Pininfarina?

Április 9-én meghalt Paolo Pininfarina, aki 2008 óta volt a Torinóhoz közel működő történelmi vállalat elnöke. Paolo 65 éves volt, egy ideje már betegeskedett. A torinói születésű mérnök 1982-ben, 24 évesen csatlakozott a céghez, és bátyja, Andrea 2008-as halála után lett elnök. Nekrológjukban ezt írták róla az igazgatótanács tagjai: „Odaadásának köszönhetően az 1980-as években a vállalat olyan diverzifikációs folyamatokba kezdett, amelyek eredményeként az autóiparon kívüli formatervezésben is referenciává vált." Itt arra gondolnak, hogy az óta a Pininfarina nagysebességű vonatokat, buszokat, villamosokat, automatizált könnyűvasúti kocsikat, jachtokat, repülőgépeket, sőt épületeket is tervez – írja cikkében Az Autó.

Paolo nevéhez fűződik a 2013-ban bemutatott Sergio, a Ferrari-alapú kétüléses tanulmányautó, amelyet édesapja emlékére épített, és az Automobili Pininfarina Battista, a nagyapjáról, a cégalapítóról elnevezett elektromos hiperautó is. A háttérben egy nehéz helyzetben lévő cég képe rajzolódik ki. A Pininfarina S.p.A. (azaz részvénytársaság) március közepén arról számolt be, hogy a 2023-as évet 1,6 millió eurós nettó veszteséggel zárta, az előző évben pedig ötmilliós volt a mínusz. „A bevételek 72,8 millió euróról 90,4 millió euróra emelkedtek a referenciapiacok pozitív teljesítményének köszönhetően, amelyet kiemel az értékesítésből és szolgáltatásokból származó bevételek 87,2 millió euróra való emelkedése. Az egyéb bevételek 3,3 millió euróra nőttek az előző évi 500 000-ről, elsősorban egy prototípus, és a San Giorgio Canavesében működő üzem értékesítéséből származó nyereségnek köszönhetően” – áll a jelentésben.

A Pininfarina Battista a cégalapító előtt tiszteleg. Tisztán elektromos hajtású, 1900 LE-s, és a horvát Rimac gyártja 2022 óta. Csak 150-et építenek majd belőle

Van egy alternatív pénzügyi mutatószám, az EBITDA, ami az értékcsökkenés, valamint az adók és az adósságfizetési költségek figyelembevételével a vállalat működése által termelt készpénzes nyereséget igyekszik megmutatni. Ez 2023-ban 5,1 millió euróra nőtt a Pininfarinánál a 2022-es 800 ezer euróról, míg az üzemi veszteség 300 ezer euróra csökkent az egy évvel korábbi 3,2 millióról. De jelentősen csökkent a cég közép- és hosszú lejáratú bankadóssága is, többek között egy 3,6 millió eurós éves törlesztőrészlet kifizetésének köszönhetően. Az éves pénzügyi beszámoló hatására a vállalat részvényei aznap 1,6 százalékos emelkedéssel, részvényenként 0,74 eurón zártak. Volt ez az érték 48 euró is, igaz, még 1999-ben; azóta lefelé hullámzik az árfolyam. Ha a 2023 első negyedéve után publikált részletesebb adatokat böngésszük, kitűnik, hogy az 58,5 millió eurós összbevétel (az első 9 hónapra) szép szám, főleg az előző év tükrében. Fontos kiemelni azonban, hogy ez a 13 százalékos növekedés a vállalat fő tevékenységét, a Style Centre-t érinti. A mérnöki ágazatban 6,3 százalékos volt a csökkenés!

A helyzet kevésbé mutat jól a világ legnagyobb autópiacán, Kínában. A kétmillió eurós 2022-es veszteségen itt még rontottak: a 2023-as időszak 2,9 millió eurós nettó veszteséggel zárult. Az igazgatótanács szeptemberben kiadott értékelése mégis pozitív. Afféle kötelező elemként jelentették, hogy gondosan és folyamatosan figyelemmel kísérik a piaci tendenciáit, hogy korrigálhassák az irányt. Az elmúlt évtizedek eseményeit figyelve az 1930-ban alapított vállalatnál van is ebben tapasztalatuk bőven. 2008-ban például odáig jutottak háromévnyi súlyos vesztesség után (ami 2007 végén összesen 115 millió eurót tett ki), hogy át kellett strukturálniuk az adósságaikat. Létrejött egy konglomerátum, amelybe Piero Ferrari, Alberto Bombassei (a Brembo elnöke) és a Marsiaj család (a Sabelt biztonsági öveket gyártó cég alapítói), valamint Vincent Bolloré francia pénzügyi befektető és Ratan Tata, az indiai Tata Group vezetője tartozott. Az utóbbi cég egyébként már korábban bejelentette, hogy szívesen befektetne a Pininfariába. Összesen 100 millió eurót hozott össze a társulás, a Pininfarina család pedig hajlandó volt 55-ről 30 százalékra csökkenteni cégbeli részesedését. Sikerült némi stabilitást elérni, de ehhez az is kellett, hogy 2010-ben leálljanak a bérautógyártással, majd az 1958-ban megnyitott gyárukat eladták a Finpiemontének, Piemonte régió közfinanszírozási társaságának, 14,4 millió eurós áron. Ebben az üzemegységben van a cég szélcsatornája is, de azt nem adták el!

A csatornaalagútban, London és Köln, valamint London és Amszterdam között közlekedő Siemens gyártmányú Eurostar e320-as vonatok felépítményét is a Pininfarina rajzolta. A szerelvény csúcssebessége 320 km/óra

Az ingatag éveknek 2015-ben lett vége, amikor az indiai Mahindra Group óriásvállalat mintegy 168 millió euróért megvásárolta a Pininfarina S.p.A. kicsit több mint 76 százalékát. Ezzel a névhasználati jogot is megszerezte, amit kihasználva 2018-ban a Mahindra létre is hozta az Automobili Pininfarinát, egy 100 százalékban Mahindra tulajdonú, de müncheni központú vállalatot, eredetileg kizárólag elektromos járművek gyártására. Tehát ma létezik a nagy múltú Pininfarina S.p.A., amit Carozzeria Pininfarinának is hívnak időnként, és az új Automobili Pininfarina is. Tervezésben van átjárás a cégek között: az utóbbi készítette a Battista hiperautót, tavaly a Pura Vision SUV tanulmányt, és várhatóan 2025-ben a müncheni vállalat piacra dobja a B95 nevű elektromos sportkocsit is, 1900 LE-vel, mindössze 10 darabos sorozatban. Ezekkel a különlegességekkel főleg az a cél, hogy hirdessék a Pinifarina új, villanyautó-platform sorozatát, amit a Bosch Engineeringgel és az eredetileg német, de ma már salzburgi központú Benteler autóipari technológiai holdinggal közösen fejlesztettek ki. Iparági információk szerint egyelőre nem sikerült hatékonyan házalni vele más gyártóknál, mert az egyre inkább a kínai márkák által uralt villanyautó gyártás szereplőinek általában megvannak a saját rendszereik és a nagy európai gyártók is inkább maguk fejlesztenek.

Közben akadnak üzleti sikerek is. A Pininfarina 1986-ban San Giorgióban gyárat nyitott, hogy Cadillac Allante karosszériákat építsen a General Motors megrendelésére. A sikertelen modell gyártása után még Fordokat és Alfákat is építettek itt, egészen 2010-ig, majd néhány évig alkatrészek készültek. A telep sokáig üresen állt, de 2023 végén sikerült eladni egy szakmai befektetőnek, aki még nem tudja, pontosan mit is szeretne itt csinálni.

A Pininfarina az olasz Rossinavi hajóépítő cég megrendelésére is készített külső-belső formaterveket. A képeken látható Aurea 70 m hosszú, és 4270 LE viszi

Lars Carlstrom svéd autóipari vállalkozó, a Britishvolt nevű startup cég elnöke Olaszországban akarta felépíteni Európa egyik legnagyobb akkumulátorgyárát. A dolog most ott tart, hogy nem lesz belőle semmi, mert a vállalat hivatalosan is válságban van; a régi Olivetti gyár területére tervezett üzem kapcsán egy sor technikai problémával szembesültek, és elfogyott a pénz is. Ráadásul a könyvvizsgálói testület felszámolási kérelmet nyújtott be a bírósághoz, és a hitelező Pininfarina – aki a gyárat tervezte – is az Italvoltra keresztelt cég ellen lépett fel. Nyilván ez a befektetett összeg vagy az elvárt haszon is hiányzik ma a Pininfarina könyveléséből. Összességében ennek ellenére úgy tűnik, hogy a 94 éves vállalat a Mahindra ernyője alatt hatékonyan tud működni, hűen az eredeti koncepcióhoz, hogy egyedi és korszakalkotó megoldásokkal lepje meg a világot, nem csak az autóiparban.

Partizán utakon A második háború után Olaszországot kitiltották az 1946-os Párizsi Autószalonról. A cégalapító Battista Pinin Farina és fia Sergio dacolva a tiltással, két autójukkal, egy Alfa Romeo 6C 2500 S-szel és egy Lancia Aprilia kabrióval „lábon” ment Torinóból Párizsba. Szerencséjükre éppen a kiállítás bejárata előtt találtak helyet a két új remekmű bemutatására. A szalon vezetői mérgelődtek, de a közönség és a sajtó is ünnepelte a Pininfarinát.

A vendégcikk szerzője Az Autó szaklap