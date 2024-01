Száznál több Porsche - így vették a luxusautókat a magyar gazdagok

Az elmúlt évben a DataHouse adatai szerint az utolsó hónapokban előzte meg a Suzuki a Skodát, és a forgalomba helyezett új autók listája végül így alakult: Suzuki S-Cross (5936 darab), Skoda Octavia (5608 darab), Suzuki Vitara (4979 darab).

A Pénzcentrum a friss statisztikában azt is megnézte, milyen drága sportautókat helyeztek forgalomba sokat az országban 2023-ban.

Porsche 911:103 darab (A típus 122 ezer eurós, nagyjából 40 millió forintos alapáron kapható, de ennek több mint duplájára is lehet extrázni.)

Ford Mustang: 84 darab (Ennek legalacsonyabb listaára 22,5 millió forint itthon.)

BMW 8: 51 darab (Egy ilyen jármű legkevesebb 38,6 millió forintba kerül.)

Ezeken kívül a sportkocsik között népszerű volt még a búcsúzó Audi TT (33 db) és a Mercedes AMG GT is belefért a top5-be (32 db), ennek az alapára 81 millió forint.

Az egzotikusabb darabok közül érkezett 7 darab, legkevesebb 125-130 milliós Ferrari 296 GTB és három ugyanebből a GTS verzióban (ez szintén a legkevesebb 130 milliós kategória), hat F8 Spidert is beújítottak legkevesebb 90 millióért, 5 darab 812 GTS (kb. 130-150 millió forint alapáron), és két, kb. 90 milliós Ferrari Roma is magyar rendszámot kapott a sportkocsi-kategóriában, ahogy egy alapáron is kb. 80 millióba kerülő F8 Tributo is. Érkezett még 3 darab, legkevesebb 150-160 milliót érő SF90 is, ha kérdezik, valamint 4 Portofino, ez "csak" nagyjából 70 millióról indul - sorolta a portál.

A luxusautós forgalomba helyezési lista 2023-ban:

Mercedes S-osztály: 167 forgalomba helyezés (Ezért legkevesebb 40 millió forintot kell fizetni.)

BMW7: 76 darab (Nagyjából ugyanannyiba kerül, mint a fenti modell.)

Maybach S: 44 drab (Az ára 72 millióról indul.)

Érdekesség, hogy a negyedik helyre egy elektromos autó futott be: Mercedes EQS-ből 28 darab került az utakra (ez legkevesebb 48,6 millió forintba kerül). A 70 milliós Mercedes AMG-ből is érkezett 5 darab.

A különlegesebb darabok között van egy alaphangon 102 milliós Rolls-Royce Ghost és egy 35 millióról induló Maserati Ghibli, valamint 4 Bentley Flying Spurt is regisztráltak, ami kb. 65 millió forintról indul a kereskedésekben. Öten pedig a 43 milliós indulóárú Lexus LS 500H mellett tették le a voksukat.

Luxusterepjárók, 2023:

Audi Q7: 287 darab (Nagyjából 30 millió forintos alapártól kapható.)

BMW X7: 198 darab (Legkevesebb 38 millió forint.)

Mercedes G-osztály, AMG változat: 119 darab (Legalább 79,4 millióba kerül most.)

Ketten Lamborghini Urust (képünkön) hoztak be az országba (változattól függően legkevesebb 80 millió forintért), de ugyanennyi Maserati Levante (kb. 45 millió forint) és Rolls-Royce Cullinan is forgalomba állt, mi körülbelül 110 millió forintról indul. Forgalomba helyeztek egy Ferrari Purosangue-t is, amiért a tulajdonosa nagyjából 200 millió forintot fizetett.