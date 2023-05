Íme egy hasznos videó arra az esetre, ha medve ragadna az autójában

Nem átlagos medveészleléshez riasztották a napokban a Nevada állambeli Washoe megye seriffhivatalát: az állat lakóövezetben ragadt be egy kocsiba, valószínűleg miközben étel után kutatott – írja a 444.hu.

A seriffhivatal munkatársai kötelet erősítettek az egyik hátsó ajtóra, és a távoli ajtónyitás után a medve már útnak is eredt. Az állat és minden jelenlévő megúszta sérülés nélkül, a videó alapján az autóról ez már nem mondható el.

Police in Nevada have freed a bear that was trapped inside a car.



A long rope was used to release the animal, which wasn't injured.



