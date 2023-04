Sokakat aggasztó, de fontos dologra készülnek a Szigetközben

Minden évben nagy kérdés, hogy elárasztják-e vízzel a Szigetközt, ugyanis az ottani falvak lakóinak egy része attól tart, hogy az a szúnyogoknak kedvez. Az biztos, hogy a Szigetközi Üzemelési Bizottság idén áldását adta az elárasztásra. Tavaly az aszály miatt elmaradt – írja a Kisalföld.

Bár az ülésen jelen lévő három polgármester (Dunaszeg, Du­nakiliti és Ásványráró első embere) – tartva a szúnyoginváziótól – nemmel szavazott, a Szigetközi Üzemelési Bizottság nem ellenezte a kéthetes elárasztást. Mint azt a Szigetköz Natúrpark vezetője, a bizottság tagja a lapnak elmondta, mindennek a feltétele, hogy a dévényi küszöbnél elég víz kerüljön át, illetve hőmérséklete 10 fok legyen legalább. Ez a szavazás napján még nem volt elegendő, (9,1 fokos volt), de a hétvégi melegedés után elérte azt.

„A kéthetes pluszvízmennyiség kell a fáknak, a növényzetnek, a halaknak, feltölti a talajvizet a folyókon messze túl is. Hasznosságát senki nem vitatja, és most elegendő víz van hozzá a Dunában. A törvény szerint április 1. és május 31. között lehet végrehajtani. Ha most megtörténne, az elárasztott területeken visszamaradó kis tocsogók vizének hőmérséklete elég alacsony lenne ahhoz, hogy ne kelljen szúnyoginváziótól tartani a későbbiekben, hiszen a lárvák kikeléséhez a meleg is kell” – magyarázta Pető Péter.

A bizottság ülésén a vízügy, a nemzeti park, a horgászok képviselői elfogadták a Szigetköz Natúrpark ötletét, hogy kezdeményezzék a vízügynél, hogy jövőre az árasztáshoz szükséges 10 fokot 8-ra csökkentsék, csökkentve a szúnyoginvázió veszélyét.

Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetőjének tájékoztatása szerint az elárasztásnak még nincs pontos időpontja. A víz hőmérséklete ugyan már elérte a 10 fokot, de most a hozam nem elégséges, egyelőre várni kell. Tavaly az aszályos időjárás miatt elmaradt az elárasztás.

