Mostantól egy másik arcát mutatja a tavasz

Kontinensünk középső részét napok óta egy, a térségünkben örvénylő ciklon határozta meg. A vasárnap folyamán viszont már egy anticiklon lesz a meghatározó, de főként csak az esti óráktól – hangzik el az Országos Meteorológiai Szolgálat videós előrejelzésében.

Hajnalra az ország több pontján párássá válhat a levegő, északkeleten foltokban köd is képződhet. A csapadékos zóna egyre inkább az ország délnyugati felére, kétharmadára terjed át, egy-egy záport, gyenge esőt okozva. A korai órák hőmérséklete pedig általában 0 és 4 fok között alakul, de északkeleten fagypont alá is hűlhet a levegő.

Napközben folyamatosan felszakadozik, illetve gomolyosodik majd a felhőzet, és néhány órára az ország nagy részén kisüt a nap, csapadékra már csak a Dunántúlon számíthatunk, de estére mindenütt megszűnik ennek valószínűsége. Az északias szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délután pedig jellemzően 8 és 13 Celsius között alakul a hőmérséklet.

Ami a folytatást illeti, napról napra egy-egy fokkal melegebb lesz országos átlagban; hétfőn néhol már 14-15 fokot is mérhetünk, kedden mindenütt a 15 fok feletti hőmérséklet lesz a jellemző, szerdán pedig már itt-ott a 20 fokot is elérhetjük. A hajnalok általában már fagypont fölött alakulnak majd, eső, zápor szórványosan továbbra is előfordulhat.

