Már a tél sem teljesen kullancsmentes itthon - egyetlen fajra kell figyelni

Ez azért van, mert az utóbbi évtizedekben gyakorlatilag eltűnt a négy évszak az országból, a telek szokatlanul melegek, emiatt a kullancsok, amelyeknek ilyenkor, normális esetben nyugalmi fázisban kellene lenniük, felélednek és áldozat után vadásznak. Hiába azonban az egyre több téli találkozás, a Pénzcentrumnak nyilatkozó Farkas Róbert szerint az ilyenkor tapasztalt esetszámok még így is bővel elmaradnak a klasszikus kullancsidőszaktól.

Az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állattani Tanszék professzora felhívta a figyelmet: konkrét hőmérséklethez nehéz kötni a kullancsok aktivitását, az viszont biztos, hogy a Magyarországon legelterjedtebb, és legtöbb, embereket érintő esetért felelős kullancsfajnak (Ixodes ricinus)

magas relatív páratartalomra (70-80 százalék) és legalább 10-15 fokos hőmérsékletre van szüksége, hogy aktív maradjon.

Vagyis bár az egyre enyhébb teleken egyre több kullanccsal lehet találkozni, ez a szám még így is bőven elmarad a rendes kullancsszezontól. Tehát bár a telek fokozatosan enyhülnek, ilyenkor tömeges kullancsaktivitásról a szakember szerint nem lehet beszélni.

Kétfázisú aktivitás

Itthon mintegy 20-30 kullancsfajt tekintenek őshonosnak. Ezek közül azonban humán szempontból csak a közönséges kullancsnak, az Ixodes ricinusnak van jelentősége, és ennek is elsősorban két időszakban. Az első aktivitási "szezon" március környékén indul és nagyjából május végéig tart, mert aztán ezek a kullancsok a nagy nyári, száraz hőségben eltűnnek (kivéve a magas páratartalmú erdei részeket!).

A második aktivitási időszak általában augusztus 20-a után kezdődik és október, novemberig is kitarthat, sőt, most már

egyre többször belekaphat a télbe is,

amennyiben a fent írtaknak megfelelően kifejezetten enyhe az időjárás.

Ezzel együtt fel kell arra is készülnünk, hogy ahogy egyre inkább melegszik az időjárás Magyarországon, úgy eddig kevéssé látott, veszedelmes, eddig csak mediterrán vidékeken látott kullancsok is megjelenhetnek hazánkban. Legutóbbi például a Hyalomma kullancsok keltettek nagyobb riadalmat az itthoni nyilvánosságban, lévén potenciálisan terjeszthetik a nagyon veszélyes krími-kongói vérzéses lázat. A rettegett kullancs Farkas Róbert szerint a Hyalomma kullancsok egyelőre nem jelentek veszélyt, olykor-olykor viszont lehet találni belőlük Magyarországon is. Persze attól, hogy itt van, egyáltalán nem biztos, hogy a rettegett krími–kongói vérzéses láz vírusát is hordozza. A szakember szerint szükséges folyamatosan vizsgálni és figyelni a szóban forgó vérszívókat, de a tömeges hazai előfordulásuktól egyelőre nem kell tartani.

Nyitókép: Wikipédia/Richard Bartz