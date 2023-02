11 évesen kapott okostelefont a Samsung vezérének lánya

"Én személy szerint nem akartam hamarabb telefont adni a kezébe, de szülői döntés kérdése, hogy ki mikor érzi úgy: okostelefont kaphat gyermeke" - fogalmazott Kitto a BBC cikke szerint.

Hozzátette: bármikor is kapja meg a gyermek az első okostelefonját, fontos, hogy online is biztonságban érezhesse magát.

Fontos a biztonságos internethasználat

Egy, a héten bemutatott angol jelentés szerint már kilenc éves gyerekek is szembesülnek pornográf tartalmakkal az interneten. Kitto szerint bármikor is döntsön úgy egy szülő, hogy eljött az ideje az okostelefon használatának, fontos, hogy biztos lehessen abban: amikor gyermeke csatlakozik az internethez az eszköz segítségével, biztonságban van.

Egy másik angol kutatás szerint a 9-10 évesek háromnegyede használ okostelefont:

60 százaléknak saját készüléke van, a többiek családtag vagy ismerős telefonját kapják kezükbe. Az okostelefont használó gyerekek több mint kétharmada internetezik is a készüléken. A 7-8 éves korosztály 43 százalékának is van már saját okostelefonja, de már az 5-6 évesek 8 százaléka is rendelkezik készülékkel.

KAPCSOLÓDÓ Gyerekek az interneten: valamit nagyon rosszul csinálunk, épp fordítva kéne Ahogy cseperedik a gyerek, a szülők egyre kevesebb figyelmet szentelnek az online tevékenységének, holott az online...

Tíz éves kor alatt látnak pornográf tartalmat

Egy felmérésben a megkérdezett 16-21 éves angol fiatalok 10 százaléka már 9 évesen látott pornográf tartalmat, 11 éves korra pedig 27 százalékra nőtt az arány. 13 éves korukra több mint felük megismerte ezeket a típusú tartalmakat.

Az eredmények a fiatalok alacsony önbecsülésével, valamint

a szexről és a kapcsolatokról alkotott káros nézetekkel

hozhatók összefüggésbe.

Hazai helyzet

A magyar gyerekek okostelefon-használati szokásairól három éve a Huawei készített felmérést. Ebből az derült ki, hogy a szülők a 4-6 éves gyerekek 90 százalékának adják oda okoseszközeiket, hogy használják azokat. A tíz év fölötti gyerekek mind interneteznek már ilyen eszközökön.

KAPCSOLÓDÓ Könnyen elvesznek a digitális térben a gyerekek Miközben hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a legújabb generáció tagjai otthonosan mozognak a virtuális és informatikai...

Nyitókép: Pexels