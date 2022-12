Szép, de potenciálisan veszélyes az ünnepi gyertyafény

Az elmúlt egy évszázadban jelentős mértékben kiszorult a tűz az otthonainkból: míg korábban a fűtés, a főzés és a világítás is tűz segítségével történt, ma már jobbára nincs jelen a háztartásokban ilyesmi – a még mindig elterjedt gáztűzhelyeket, és a fatüzeléses fűtést leszámítva, hiszen már a konvektorokban is zárt térben van a láng. A karácsony időszaka azonban más. Ha máskor nem is, ilyenkor a legtöbben gyertyát gyújtanak, előkerülnek a csillagszórók és a családi összejöveteleken biztosan lesz egy-két olyan vendég, aki dohányzik. Nem csak a nyílt láng okozhat azonban bajt, sokszor az elektromos eszközök a tűz kiindulópontjai. A kétes forrásból származó karácsonyi fényfüzér, a rossz helyre tett, esetleg letakart hősugárzó, egy konyhai eszköz is lehet a baj forrása.

Jobban kell figyelnünk

Azzal, hogy a tűz eltűnt a mindennapi életünkből, az éberségünk is alábbhagyott. Sajnos sok esetben kiderül, hogy a lakástüzek, nemritkán halálos kimenetelű füstmérgezések hátterében a nemtörődömség, a figyelmetlenség állt. Mindez veszélyes elegyet jelent: az őrizetlenül hagyott adventi koszorú, a nem megfelelően elhelyezett csillagszóró, a rosszul elnyomott csikk vagy a dohányzás nagyon sok tragédiát okozott már.

A baj megelőzésében tehát az elsődleges és legfontosabb tényező a felelősség és a figyelem: annak tudatosítása, hogy a tűz, a füst veszélyforrás is lehet. A tüzet akkor sem szabad őrizetlenül hagynunk, ha egy kis gyertya lángjáról van szó. Fontos leszögezni azt is, hogy a balesetek, halálos kimenetelű tragédiák fő oka a legtöbb esetben nem a tűz maga, hanem a füst, illetve gyakran a szénmonoxid.

Kampány a baj megelőzésére

Ennek figyelembevételével ugyanakkor néhány egyszerűen beszerezhető eszköz és némi tudatosság sokat segíthet abban, hogy megelőzzük a baleseteket. Ezek megismertetésére Technológiával a Füstmentes Otthonokért! elnevezésű, egyedülálló országos program indult. A kampány célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét az égés és a füst problémájára, azok káros következményeire, miközben információkkal, érzékenyítéssel és technológiai eszközökkel segít a tűz- és baleset megelőzésben. A hiánypótló kezdeményezést három együttműködő partner, a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ), a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ), és a füstmentes.hu indította el.

Felmérés: nem teszünk eleget

A program első lépéseként az együttműködő felek felmérték a lakosság tűzbiztonsággal kapcsolatos ismereteit, hogy az edukációs kampánnyal azokat a területeket célozzák meg, ahol a legnagyobb szükségét látják az ismeretek fejlesztésének. A hasznos információk megosztása mellett a megfelelő technológiai háttér biztosítása is rendkívül fontos, hiszen egy okos berendezés megfelelő használata akár életeket is menthet.

A kampány keretében készült országos, a 18-70 évesek körében elvégzett reprezentatív kutatás eredményei adatai szerint a magyarok jól érzékelik, mi vezethet az otthonok kigyulladásához, de mégsem tesznek meg mindent azért, hogy elkerüljék a baleseteket. Ami az otthonok tűzbiztonságát illeti, a válaszadók döntő többsége (86 százalék) szerint elsősorban a nyílt lángra kell figyelni a tűzesetek megelőzése érdekében, és kevesebben, 69 százaléknyian említették az elektromos eszközöket kockázatforrásként. Csupán tízből hárman tudták ugyanakkor helyesen megválaszolni azt a kémiaórákon elvileg már tisztázott kérdést, hogy pontosan milyen feltételek szükségesek az égéshez, illetve ahhoz, hogy valami kigyulladjon. A többség számára az sem nyilvánvaló, hogy a füst keletkezésének az égés az előfeltétele, illetve, hogy milyen ártalmas összetevők találhatóak meg a füstben. Az égés során keletkező veszélyes légszennyezők közül a megkérdezettek 60 százaléka tudta beazonosítani például a szén-monoxidot.

Bár tízből nyolcan tisztában vannak vele, hogy a füst életet is veszélyeztethet, mégis csupán tízből négy otthonban van szén-monoxid, - illetve tízből mindössze egy otthonban található hő- és füstérzékelő berendezés – a Technológiával a Füstmentes Otthonokért! kampány többek között ezen is kíván változtatni.

Dohányzás tűz nélkül

A megkérdezettek közel egynegyede dohányzik, ezen belül minden harmadik valamilyen füstmentes alternatívát használ. A válaszadók több mint fele bár tudja, hogy lehetséges égés és füst nélkül dohányozni, a technológiákat azonban nem pontosan ismerik, nem tudják, hogy mi a működésbeli különbség ezen alternatívák között.

A füstmentes technológián alapuló dohányzás esetében a véletlen tűzesetek kialakulásának esélye szinte nem létezik, míg a hagyományos dohányzás – egészségügyi kockázatain túl – számtalan esetben okozott már lakástüzet, halálos kimenetelű katasztrófákat is.

Fontos leszögezni, hogy a dohányzás minden formája káros, ezért a legjobb, ha minél kevesebben kezdik el.. Ha pedig már valaki elkezdte, akkor mihamarabb le kell szokni róla, amelyre éppen az új év, az ünnepi fogadalmak időszaka ad jó alkalmat. Már az első dohányzásmentes naptól érezhetők a kedvező egészségügyi hatások, ezért aki a leszokás mellett dönt, azt minden lehetséges módon támogatni kell.

Mindazok, akik habár tisztában vannak az egészségügyi kockázatokkal, folytatják a dohányzást, tájékozódhatnak az ártalomcsökkentés lehetőségeiről. Ezek a technológiák égés és füst nélkül működnek, így használatuk során nincs nyílt láng vagy parázs, amely tüzet okozhat. Ugyanakkor ezek sem veszélytelenek, hiszen tartalmaznak például nikotint, amely függőséget okozó anyag, valamint egyéb negatív hatásai mellett megemeli a szívfrekvenciát és a vérnyomást. Ezen füstmentes technológiák hosszú távú egészségre gyakorolt hatásait még vizsgálják, és fontos tudni, hogy a céljuk nem a leszoktatás, hanem a le nem szokó felnőtt dohányosok számára elérhető ártalomcsökkentés. A dohányzás minden formája káros, éppen ezért a legjobb, ha el sem kezdjük a dohányzást, vagy ha már dohányzunk, minél előbb felhagyunk ezzel a káros szokással, és nem fogyasztunk semmilyen nikotin tartalmú terméket.

Ahhoz, hogy az ünnepek pozitív értelemben emlékezetesek maradjanak, mindannyiunknak körültekintőnek kell lennie, és kerülni kell a nyílt láng használatát.

