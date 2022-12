Eső, ónos eső, aztán hóesés jön - előrejelzés

Pénteken általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, de dél, délkelet felé haladva szakadozottabbá válhat a felhőzet, és ott néhol több órára is kisüthet a nap. Az összefüggő csapadékzóna északkelet felé távozik, mögötte szórványosan valószínű zápor, emellett a déli és keleti megyékben zivatarok is kialakulhatnak. Késő délutántól, estétől az északnyugati tájakon már előfordulhat havas eső, havazás, néhol átmeneti ónos eső is lehet. A déli szelet a Viharsarokban, az egyre nagyobb területen északnyugatira, északira forduló szelet pedig a Dunántúlon kísérik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi, északnyugati felén 2 és 8, másutt 9 és 15 fok között alakul – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Szombaton erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd a déli óráktól északnyugat felől határozottan csökken a felhőzet. Az ország keleti, északkeleti felén (egy összeáramlási zónában) végig felhősebb maradhat az ég. Tovább folytatódik a halmazállapot-váltás északnyugat felől, így egyre nagyobb területen havas eső, havazás lesz a jellemző, emellett fokozatosan csökken a csapadék intenzitása. Átmenetileg ónos eső is előfordulhat a halmazállapot-váltás idején. Napközben a Dunántúlon hózáporok, a keleti országrészben a már említett összeáramlási zóna mentén havazás valószínű. Az északi, északnyugati szél erős, főleg a hegyvidéki tájakon viharos lesz. Az esti óráktól kezd majd mérséklődni a légmozgás. A minimum -3 és +4, a maximum -2 és +5 fok között alakul, délkeleten lesz az enyhébb idő.

Vasárnap gyengén felhős, napos idő valószínű, de kisebb körzetekben felhős maradhat az ég, ott még hószállingózás előfordulhat, másutt viszont nem valószínű csapadék. Este nyugat felől felhősödés kezdődik. A légmozgás jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -8 és -2 fok között várható, de a kevésbé felhős, hófödte részeken ennél jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul.

Nyitókép: Andrew Bret Wallis/Getty Images