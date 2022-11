Drámai a helyzet a gyermekpszichiátrián

A járványhoz kapcsolódóan növekedett a szorongásos zavarokkal küzdő és depressziós tüneteket mutató gyerek száma, de drámai emelkedést tapasztalnak a sürgősségi ellátás tekintetében is a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Kórház és Szakambulancián, ami az év minden napján, 0–24 órában nyújt ellátást a területileg hozzájuk tartozó gyermekeknek. Baji Ildikó megjegyezte, utóbbi csoportba tartozók sok esetben mentővel érkeznek, esetükben leggyakrabban öngyilkossági gondolatok, késztetések, önsértő magatartás vagy heves szorongásos állapotok jelentkeznek.

Bár úgy tűnik, hogy a járvány lecsengőben van, az indulásakor kialakult hatások mintha nem akarnának szűnni. Legalábbis ezek a tapasztalatok, hiszen az igény a kórház által nyújtott munkára, segítségre továbbra is magas maradt – tette hozzá az intézmény igazgatója. Bár a közvetlen hatásokat nem tudják megállapítani, Baji Ildikó szerint természetes, ha a minket körülvevő környezet, ami szorongással tölti el a felnőtteket – például az orosz–ukrán háború vagy a romló gazdasági helyzet –, az a gyerekekre is hatással van.

A bizonytalanságok, tisztázatlan dolgok egyértelműen nagy hatással lehetnek

azokra a gyerekekre, akik esetleg érzékenyebbek a mentális problémák iránt, vagy kicsit labilisabb az idegrendszerük. Arról nem is beszélve, hogy egy gyermek személyisége folyamatosan formálódik, amire a közvetlen környezetében lévő változások erősebb hatást gyakorolnak, mint egy felnőtt érzéseire, érzéseire – mondta.

A szakember azt is hangsúlyozta, hogy a gyermekpszichiátriai problémák ellátása minden esetben komplex; lehetnek pszichoterápiás vagy gyógyszeres lehetőségek is. Enyhébb tüneteknél előbbi is elegendő lehet, súlyosabb probléma esetén viszont a speciális pszichoterápiát valamilyen gyógyszeres terápiával szokták kiegészíteni, amihez a szülő beleegyezése és a gyerek együttműködése szükséges. Az igazgató azt is hozzátette, hogy a Vadaskert Kórházban támogatják a pszichoterápiák kiegészítését szülői konzultációkkal, tréningekkel, amit biztosítanak is.

Nyitókép: Pexels.com