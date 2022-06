Ismét Bécs a legélhetőbb város

Európa a ranglista nagy nyertese: az első tizenegy város közül - van egy holtverseny a lista elején - hat a kontinensünkön fekszik. Svájc is nagy nyertes, mivel ezek közül kettő is területén található, Genffel és Zürichhel is előkelő helyre tudott kerülni.

Az országok közül azonban összességében Kanada vitte el a pálmát, mivel az első tízbe nem kevesebb, mint három városa került be a CNN cikke szerint.

"Azok a városok, amelyek a világjárvány előtt a rangsorunk élén álltak, stabilitásuknak, jó infrastruktúrájuknak és szolgáltatásaiknak, valamint a kellemes szabadidős tevékenységeknek köszönhetően fellendültek" - írják az index szerzői.

Nagy nyertesek mellett ugyanakkor nagy veszteseknek is kell lennie - ilyen az új-zélandi Auckland, mely tavalyi elsőségét követően a 34. helyre zuhant, illetve a szintén ebben az országban található Wellington, mely a 2021-es negyedik hely után ugyanígy kikerült a top10-ből. A korábbi években nyertesként is kihozott ausztráliai Melbourne mindössze a 10. helyig tudott felkapaszkodni. Tavaly Ausztrália jelenléte igen erős volt a listán, három másik városa is benn volt a top10-ben, ám Brisbane, Adelaide és Perth most csak a 27., 30. és 32. helyig jutottak.

London és Párizs távolmaradása az előkelő tízes sorrendből valószínűleg a megélhetés drágulásának tudható be,

illetve az angol fővárosra a brexit is hathatott. Kijev idén a háborús viszonyok miatt nem szerepel a listán.

A legélhetetlenebb városok Damaszkusz, Lagosz és Tripoli lettek.

Íme, az első tíz helyezett:

1. Bécs, Ausztria

2. Koppenhága, Dánia

3. Zürich, Svájc

4. Calgary, Kanada

5. Vancouver, Kanada

6. Genf, Svájc

7. Frankfurt, Németország

8. Torontó, Kanada

9. Amszterdam, Hollandia

10. Oszaka, Japán és Melbourne, Ausztrália (holtverseny)

És az utolsó tíz:

163. Teherán, Irán

164. Douala, Kamerun

165. Harare, Zimbabwe

166. Dakka, Banglades

167. Port Moresby, Pápua Új-Guinea

168. Karacsi, Pakisztán

169. Algír, Algéria

170. Tripoli, Líbia

171. Lagos, Nigéria

172. Damaszkusz, Szíria

A legdrágább városokat is listázták

A hónap elején az ECA International globális mobilitási vállalat a világ legdrágább városainak listáját tette közre. Itt Hongkongot érte a kétes megtiszteltetés, hogy az első helyen végezzen, mögötte New York, Genf, London és Tokió végzett.

A legdrágább városok rangsorát kizárólag gazdasági tényezők - átlagos bérleti díjak, benzinárak és hasonlók - alapján határozták meg, szemben az EIU listájával, amely a város kulturális látnivalóit, például múzeumokat és koncerteket, valamint az infrastruktúrát, például a tömegközlekedést veszi figyelembe.

Nyitókép: Sergey Alimov / Getty