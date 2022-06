Szakorvos figyelmeztet: változik az UV-sugárzás, nekünk is változtatnunk kell

Már 15-20 perc alatt is leéghetnek a világos bőrtípusú emberek a nyári napsütésben.

Mindenki érzékeli, hogy az utóbbi években az UV-sugárzás természete változóban van, úgyhogy a mindennapokban is gondolnunk kell az UV elleni védekezésre. Legfőképpen azoknak, akik sokat vannak napon, de azok is veszélyben vannak, akik csak hétvégenként "szabadulnak ki". Esetükben a kockázatot az adja, hogy általában fehér a bőrük, nincs még felkészülve az UV-sugárzás ártalmaira. Számukra különösen fontos a mindennapos védekezés – hangsúlyozta megkeresésünkre Wikonkál Norbert bőrgyógyász, onkológus szakorvos.

A védekezés elsődleges eszköze a helyes idő megválasztása, vagyis hogy valaki mikor tartózkodik a napon.

"Én mindig a délután 4-5 óra utáni kellemes, simogató napsütést javaslom. Persze ha valaki nyaral és vízparton van a család, akkor a kritikus 11 és 15 óra közötti időszakot javaslom kerülni, ekkor inkább árnyékban érdemes tartózkodni.

A napernyő sem jó megoldás, hiszen ott is jelentős UV-terhelést lehet elszenvedni"

– mondta Wikonkál Norbert.

Amikor a kritikus időben mégis napon van valaki, akkor viseljen sapkát, kalapot, napszemüveget, illetve olyan ruházatot, amelyik elég sokat takar a vállból, továbbá kiegészítésként használjon naptejet.

A szakember figyelmeztetett: a legtöbb páciens csak az akut problémákat tartja komolynak, például a leégés utáni kellemetlenséget. A nagyon jellegzetes a bőrpír, és ha valaki nagy területen égett le, akkor ez kellemetlen hidegrázással, akár fejfájással, komoly általános panaszokkal járhat.

"Ilyenkor a páciensnek orvosi ellátást kell keresnie, hiszen elképzelhető, hogy még ráadásul a napszúrásnak nevezett állapot is kialakult nála.

Ha valakinek csak egy kisebb területen égett meg a bőre, de erősen, és nagyon kellemetlen fájdalma van, akkor is orvoshoz kell fordulni, mert ilyen esetben nem segítenek a házipatikák,

hanem olyan készítménnyel kell kezelni, amit csak vény alapján lehet kiváltani. Ha valakinek enyhe bőrpírja alakul ki, akkor jöhetnek a házi okosságok, illetve a vény nélkül a patikákban érhető készítmények. Ezek jellemzően gyógynövény alapúak, és egy részüknek van is hatása, eredményes is tud lenni" – sorolta a bőrgyógyász, onkológus szakember.

Mint ismert, a bőrelváltozások közül a melanoma a legveszélyesebb, nemcsak természetét, hanem későbbi kilátásait tekintve is. Wikonkál Norbert hangsúlyozta: ezt az egyik legveszélyesebb emberi daganatok között tartjuk számon, és egyelőre a terápiája sem túlságosan jól megoldott, viszont nagyon jól fel lehet ismerni, hiszen látható, szabad felszínen alakul ki az esetek majdnem 99 százalékában.

Azt javasolja, hogy figyeljünk magunkra és egymásra is.

"Ha valaki azt látja például a strandon egy másik embernél, hogy egy nagyon sötét, nagyon kesze-kusza megjelenésű, szabálytalan szegélyű képlet (anyajegyszerű alakzat) van mondjuk a hátán, akkor

szóljon oda neki,

hogy tudja-e, hogy a hátán van egy ilyen, amivel javasolt lenne egy bőrgyógyász onkodermatológus (az onkológiának a bőrgyógyászati részével foglalkozó szakember) felkeresése. Megfelelő műszerrel ugyanis azonosítani lehet a melanómát, és akár életet is lehet ilyen módon menteni" – tanácsolta a szakember. Megjegyezte: egy ilyen figyelmeztetést szerinte senki ne vegyen bántásnak. Ártalmas tévhitek – hogyan készüljünk a napozásra? Wikonkál Norbert tapasztalata szerint az egyik legnagyobb és legkárosabb tévhit az, ha emberek úgy gondolják, a szoláriumozás felkészíti a bőrüket a napfényre, az UV-sugárzás elleni védekezésre. De ez nincs így. "Az ott szerezhető hamiskás barnaság védőereje igen csekély, mert az egészen más, mint az UV-B sugárzás által, a normális napozás által felépülő barnaság. A nagyon lassú, fokozatos, kicsi dózisokban emelt UV-B hatás – vagyis napon tartózkodás – lehetne a megoldás, ha valaki azt szeretné, hogy egész nyáron kinn tudjon lenni a napon jelentős védekezés nélkül. Ám én ezt is kevéssé tartalom okosnak, szerintem egész nyáron be kell tartani a helyes időmegválasztást, a napfényvédő ruházat, valamint a szemüveg viseletét, továbbá egész nyáron használni kell naptejet."

Nyitókép: Pixabay