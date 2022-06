A budai vaddisznók nem „csak úgy” betévednek a városba

Mészáros Péter, az erdőgazdaság szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy a Pilis Parkerdő néhány éve, az akkor még gödöllői Szent István Egyetemmel (ma Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem – szerk. megj.) végzett egy kutatást, amelynek az eredménye szerint már vannak olyan vaddisznó populációk, amelyek genetikailag is elkülönülnek az erdőben lakó társaiktól, hiszen teljes mértékben a belterületen élnek, és annyira hozzászoktak az ember közelségéhez és a környezethez, hogy nem is vágynak vissza az erdőkbe.

Meglepő módon tehát nem arról van szó, hogy a távolabbi fővároskörnyéki erdőkből jönnek be ezek a vaddisznók, hanem konkrétan itt élnek közöttünk – erősítette meg a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársa. Ezek az állatok ugyanis már megtanulták azt, hogy a régi, felhagyott, zárt kertek és gyümölcsösök, illetve a nem művelt, tehát elgazosodott telkek megfelelő életfeltételeket jelentenek a számukra, ahol megtalálják a táplálékot és a zavartalan környezetet. Ráadásul ezeken a területeken még vadászat sem történik, így nyugodtan tudnak szaporodni.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a zöldhulladék, amit a lakosság olykor sajnos az erdőkbe kihelyez, vagy épp átdob a kerítés túloldalára, mondván, az úgy is lebomlik, a vaddisznónak csemege és csalogató táplálékforrás. A „terített asztallal” pedig az a probléma, hogy az állat nem fog megállni a kerítésnél,

bármennyire is okos, a magánterület táblát nem tudja elolvasni,

ezért be fog menni feltúrni a frissen locsolt gyepet is, de akár további kellemetlenségeket is okozhat – fogalmazott Mészáros Péter.

Azzal kapcsolatban, hogy nem lenne-e jobb a vaddisznókat befogni, amennyiben lehetséges, és kivinni a természetesebb élőhelyükre, közölte: a Pilisi Parkerdőnél volt már ilyenre példa, amikor pár éve több mint száz állatot fogtak be a saját illetőségük (erdő)területén, a várostól száz-kétszáz méterre, és szállítottak el távolabb az erdőbe.

A szerdai incidenst illetően, amikor vaddisznókat lőttek ki a János Kórháznál, egyelőre tisztázatlan, hogy kik és milyen jogosultság alapján, a szóvivő leszögezte, hogy a Pilisi Parkerdő Zrt. belterületen vadászatot nem végez, tehát a sajnálatos eseményben nem érintett. Kérik viszont, hogy

aki vaddisznót észlel belterületen, mindenképp tartsa a megfelelő távolságot, mert egy malacait nevelő anyakoca, különösen ha veszélyeztetve érzi magát, támadni fog.

Ilyen szituációban elsősorban a rendőrséget, illetve az illetékes önkormányzatot kell értesíteni, amiknek megvannak a szükséges eszközeik arra, hogy a helyzetet kezelni tudják.

