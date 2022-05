Piros riasztást és jégesőt is hozhatnak a délutáni zivatarrendszerek

A délután második felével válik újra mozgalmassá az időjárás – írja az OMSZ a Facebookon.

„Leginkább az ország déli felén (a Dél-Dunántúlon, valamint az Alföld déli és középső területein) heves zivatarok kialakulása is várható, a zivatarok akár rendszerbe is szerveződhetnek. Ezek mellé erősen viharos (> 90-100 km/h-t elérő, meghaladó; károkozó) szélrohamok, jégeső (akár > 2-3 cm) és intenzív csapadékhullás (~ 15-25 mm) társulhat. A (heves) zivatarok az esti, éjszakai órákban kelet felé haladnak, az Alföldön, északkeleten még csütörtök hajnalig is kitarthat a zivatartevékenység” – áll az előrejelzésben.

Megjegyzik: kisebb körzetekre (déli tájak) nem kizárt magasabb fokozatú, piros zivatarriasztás érvénybe lépése sem.

Nyitókép: Pixabay