Rekordszámú malacnak adott életet egy jászsági koca

Rekordszámú malacot ellet a Jászberény mellett, Újerdőben élő Kövér család a malaca – számolt be a Sokszínű vidék.

Az állat gazdája a lapnak elmondta, hogy az anyamalac egy magyar nagyfehér sertés, és ez a második fialása. Előhasúként is 14 malaca született, és mindet fel is nevelte szépen. Most 21 malac született, egy halva, de a megmaradt 20 is rengeteg.

„Ilyen sok malacunk még sosem született egy anyától” – fogalmazott Kövér Ádám remélve azt, hogy ezúttal is minél több malac nőhet nagyra.

