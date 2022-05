Autó csapódott Boris Johnson házába

Boris Johnson brit miniszterelnök dél-londoni házának ütközött egy kocsi hétfőn. Az ingatlanban felújítási munkálatok zajlanak, így a baleset idején senki sem tartózkodott a házban – írja a hirado.hu a Mirror alapján.

A szomszédok egy mennydörgéshez hasonló hatalmas csattanó zajt hallottak. A kocsi letarolta az előkertet, kidöntött egy díszoszlopot.

A sofőr könnyebben sérült meg, kórházi ellátást nem igényelt. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.

Car smashes into front of Boris Johnson's home https://t.co/rhYAF31UOt — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) May 9, 2022