Hidegcsepp borítja fel az időjárásunkat

Kedden általában gomolyfelhős, napos idő valószínű helyenként záporral, délnyugaton egy-egy zivatarral. Késő délutántól, estétől aztán nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen alakulhat ki eső, záporeső, egy-egy beágyazott zivatar is lehet.

Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna, Vas és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést a zivatarok miatt.

Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul.

Szerdán általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hosszabb-rövidebb napos időszakok főleg a déli megyékben lehetnek. Több helyen előfordul eső, zápor. Zivatarok is kialakulnak. Intenzívebb gócokban felhőszakadás, jégeső is lehet. A nap első felében az ország nyugati kétharmadán, második felében a Dunától keletre nagyobb a csapadék esélye. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet hajnalban többnyire 5, 11, délután általában 13 és 18 fok között alakul, de a tartósan esős tájakon hűvösebb, délkeleten melegebb is lehet.

