Videók, veszélyjelzés - Most egyben kapunk meg minden elmaradást

Szél és eső érkezett szombaton Magyarországra, a zivatarokat jég is kíséri - olvasható az Időképen.

Északnyugatról érkezett a vihar dörgéssel, villámlással, Kecskéden reggel 9 óráig 50 milliméter esővíz gyűlt össze, ami mintegy egyhavi adag.

A felvételeken jól látszik, hogy a viharfelhők nem ritkán a földig leértek.

Délutánra a front keletre, délre vonul.

A szél erős marad.

Figyelmeztetés!

"Hidegfront vonul át fölöttünk. Hatására az északnyugati szelet fokozatosan egyre nagyobb területen 70-80 km/h körüli széllökések kísérhetik, legkisebb valószínűséggel a délkeleti országrészben. A magasabban fekvő területeken 85-90 km/h feletti lökés sem kizárt. Estére várhatóan fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A hidegfront mentén, közvetlen előterében zivatarok kialakulására is kedvezőek a feltételek. Környezetükben is előfordulhatnak 85-90 km/h-t meghaladó széllökések, illetve apró szemű jég is kísérheti vonulásukat egyes helyeken" - olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelző figyelmeztetése.

Nyitókép: Pixabay