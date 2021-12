Dining Guide – Jammertal Arcok – Hamvas Zoltán: „Tárt kapukkal várjuk a fiatalokat”

A Michelin-csillagos budapesti Stand étterem foglalásai hetekkel előre be vannak telve, a Stand25 Bisztró Budán ugyancsak sikersztori. Egyértelmű, hogy a vendégek semmit sem érzékelhetnek abból, ami a vendéglátás kulisszái mögött zajlik, kihívásokból pedig nincs hiány ezekben az időkben.

„Én arra biztatom a fiatalokat, hogy ha nem jutnak méltó lehetőséghez, hogy valóban szakácsokká, felszolgálókká válhassanak, hanem segédmunkákat végeztetnek velük, és csak takarításra, mosogatásra, zöldségpucolásra veszik fel őket, emeljék fel a szavukat,

és jöjjenek el onnan. Ezúton is szeretném üzenni a fiatal munkavállalóknak, tanulóknak, hogy aki szeretne fejlődni, megismerni a vendéglátó szakma rangját és szépségeit, várjuk őket."

Hamvas Zoltán mesélt arról, hogy a látványos Bocuse d'Or versenyek szervezése mögött komoly háttérmunka zajlik a fiatalok gyakorlati oktatását illetően is: „A Bocuse d'Or egyik nem titkolt célja a tehetséggondozás is, szeretnénk minél több tehetséges fiatalt beépíteni a rendszerbe, erősítve a hazai vendéglátást. Ezt a munkát el is kezdtük Tóth Gábor tanár úrral, aki nagy segítségünk ebben a küldetésben. Az ő közreműködésével

vendéglátóipari tanulók eltöltenek néhány hetet a felkészülő Bocuse d'Or-csapat mellett, lemodellezve, mintha ők lennének a másod commis-k.

A most induló programban a tervek szerint 40-50 szakács- és felszolgálótanulót egyaránt végigtréningezünk az előttünk álló hónapokban. Ez egyértelműen az ő épülésüket is szolgálni fogja, mi pedig szeretnénk, hogy belekóstoljanak ebbe a világba, és tudjanak megjelenni, viselkedni, helytállni, ahogyan ez egy színvonalú rendezvényen illik" – mondta el a gasztronómiai magazinnak adott interjúban.

Vannak-e ifjú reménységei a hazai szakácsszakmának? Hogyan oldják meg a munkaerőhiányt tulajdonostársaival, a Szulló Szabina és Széll Tamás alkotta séfpárossal a Stand és Stand25 éttermekben? Miként fogadta a törzsközönségük a szigorított járványügyi óvintézkedéseket?

