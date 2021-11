Egy piackutatás szerint a sztárok Instagram-követőinek több mint egyharmada nem valós felhasználó, ez egyes esetekben több millió követőt is jelenthet. Emellett megjelentek a hamis profillal rendelkező adathalászok is a közösségi oldalakon - hívta fel a figyelmet Keleti Arthur kibertitok jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napja alapítója.

Meglehet - persze pontos adatok nincsenek -, hogy tízből egy profil hamis az Instagramon, és a számuk akár százmillió is lehet. Persze a profillal kapcsolatos mögöttes szándékot nehéz kifürkészni. Vannak olyanok, amelyeket kifejezetten azért hoznak létre, hogy adatokat halásszanak a segítségükkel. Könnyű ugyanis felvenni a kapcsolatot valakivel egy üzenetben, és ehhez még csak nem is kell sok személyes energiát bevetni, vannak ugyanis chatbotok (egyszerű szinten "beszélgető" algoritmusok), amelyek megpróbálnak emberekből adatokat, információkat kiszedni.

A hamis oldalak, illetve a csalások nagyjából 1-1,5 milliárd dolláros éves problémát jelentenek

- mutatott rá a szakember.

Vannak olyan álprofilok is, amelyeket követőszám-növelésre hoznak létre, sőt, ezt is automatizálták már és vannak hamisfiók-generálók is. Mint Keleti Arthur mondta, az Instagramon például finstának nevezik a hamis profilokat generáló accountokat. Ma már a feketepiacon néhány dollárért is lehet vásárolni több ezer követőt. Ha például valaki vesz ötezret, akkor ha csak 100 lájk jelenik meg a posztok alatt ezekből, már az is 2 százaléknyi követési hozzájárulást jelent, amit természetesen észlelnek az Instagram algoritmusai is, és látnak természetesen a hirdetők is - mondta Keleti Arthur.

Egy kutatás szerint a celebprofilok Instagram-követőinek több mint harmada, mintegy 36 százaléka valótlan.

Harry Herceg és Meghan Markle esetében 1,2 millió, Nicki Minaj követői közül 40 millió álprofil lehet.

Ezzel kapcsolatban a szakember elmondta, nem biztos, hogy ezek a sztárok akarják vagy hozzák a hamis felhasználókat, azok ugyanis érkeznek maguktól is. Részben azért, hogy a felépített hamis accountok minél élethűbbek legyenek.

