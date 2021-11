Idén Covid-árvákat lehet támogatni a Jónak lenni jó! kampányban

Az idén létrehozott Regőczi Alapítvány célja, hogy hosszú távú és személyre szabott gondoskodást biztosítson a koronavírus-járvány idején árván maradt gyermekek számára - hangzott el a Regőczi Alapítvány és az MTVA Jónak lenni jó! jótékonysági kampányának szombati sajtótájékoztatóján.

Áder János köztársasági elnök, a Regőczi Alapítvány alapítója kiemelte: az elmúlt hónapokban a legnagyobb körültekintés és a védekezés ellenére is sok családban történtek tragédiák, nagyon sok gyermek lett árva. "Ezért alapítottuk meg a Regőczi Alapítványt, hogy segítsünk nekik" - mondta.

A köztársasági elnök köszönetet mondott a közszolgálati televíziónak, hogy a jubileumi műsorban gyűjtött adományokat az alapítványnak ajánlják fel, Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívónak és Szilágyi Áron háromszoros olimpiai kardvívónak, hogy a Regőczi Alapítvány és a Covid-árvák ügye mellé állt, és a Jónak lenni jó! adománygyűjtő műsor jószolgálati nagykövete lesz.

Áder János elmondta: hagyomány, hogy a feleségével együtt minden évben felajánlanak egy tárgyat a műsor árverésére. Az idén ez egy ezüsttál, amelyet Egyiptom elnökétől a közelmúltban, magyarországi látogatása alkalmával kapott.

Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége, a Regőczi Alapítvány kuratóriumának elnöke kiemelte: az egész ország megmozdult, sokan támogatták az alapítvány munkáját.

Elmondta: az alapítvány eddig 932 gyermekkel vette fel a kapcsolatot, közülük 629 gyermeket már támogattak. Ebben az évben egyszeri nagyobb összeget utaltak át, a következő évtől bevezetik a havi támogatások rendszerét. Eddig 140 millió forintot osztottak szét a gyermekek között, további 85 gyermek esetében már pozitív döntés született, további 11 millió 800 ezer forintot fognak szétosztani.

Kiemelte: arra törekednek, hogy a leginkább rászorulókhoz jusson el a támogatás, hogy a pénzt igazságosan tudják elosztani.

Kitért arra is, hogy országjáró körutat szerveztek, ahol találkoznak a kormányhivatalok, önkormányzatok munkatársaival, vezetőivel, a családvédelmi, gyermekjóléti központ munkatársaival és a karitatív szervezetek képviselőivel, akik szintén azért dolgoznak, hogy a rászoruló gyermekek sorsát egyengessék. Hangsúlyozta: az alapítványnak össze kell fognia velük, azért, hogy hatékonyan segíthessen.

Herczegh Anita elmondta: felkeresett családokat, ahol az egyik, vagy mindkét szülő elhunyt az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegség következtében.

Felkavaróak ezek a látogatások, azonban kivétel nélkül mindenki hangsúlyozta, hogy a környezetétől nagyon sok segítséget kapott - mondta, hozzátéve: mindenki arról számolt be, milyen jó érzés megélni, hogy nem engedik el a kezüket. Ez hatalmas erőt ad számukra, és a bennük lévő erőt is megmozdítja, hogy érzik, nincsenek egyedül - fogalmazott a köztársasági elnök felesége, s kiemelte, hogy az alapítvány is ezt a biztonságot szeretné nyújtani nekik. "Adja ég, hogy ne legyen több Covid-árva" - zárta szavait Herczegh Anita.

Mint elhangzott, a közmédia jótékonysági kampánya és egésznapos műsorfolyama immár tíz éve áll a közjó szolgálatában. A Magyar Termék Nagydíjjal kitüntetett kezdeményezésnek 2014-ben Ferenc pápa apostoli áldását küldte.

Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója, a Jónak lenni jó! projektvezetője felidézte, hogy az elmúlt kilenc alkalommal hatalmas összefogás született a jótékonysági kampányban. Kiemelte, hogy a magyar sportolók, művészek, színészek mellett a világ különböző pontjairól olyan hírességeket is megnyertek az általuk felkarolt ügyeknek, mint Bud Spencer, Jean-Paul Belmondo, Lewis Hamilton, Ennio Morricone, Plácido Domingo és José Carreras.

Siklósi Beatrix az MTI-nek elmondta: az elmúlt kilenc évben 1,7 milliárd forint értékben érkezett felajánlás a Jónak lenni jó! kampányban.

A sajtótájékoztatón a Kossuth Rádió vezetője hangsúlyozta: a közszolgálat egyik kiemelt feladata a figyelemfelhívás, az edukáció, az ismeretterjesztés. A műsorban készített interjúknak vagy kisfilmeknek köszönhetően a nézők sok mindent megtudhatnak egy-egy olyan világról, amelyet kevéssé ismernek.

Mint mondta, a következő másfélhónapos időszak arról szól, hogy a Regőczi Alapítványt megismertessék a nézőkkel, és felhívják a figyelmet arra, hogy ezúttal a Covid-árvákat segíthetik adományaikkal. December 19-én egésznapos műsorfolyammal készülnek, s a nézők a közmédia valamennyi csatornáján találkozhatnak a kezdeményezéssel.

Siklósi Beatrix kiemelte: várják az ismert emberek felajánlását egyedi tárgyaikról. Ezeket a műsor honlapján, a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon teszik megvásárolhatóvá az érdeklődők számára. A 1357-es adományvonal szombattól él: ezt a számot tárcsázva, vagy a számra küldött sms-sel hívásonként és üzenetenként 500 forinttal lehet támogatni a koronavírus árváiért létrehozott Regőczi Alapítvány munkáját.

Az eseményen Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok párbajtőrvívó az árverésre a 1993-ban Essenben, csapatban elnyert világbajnoki aranyérmét ajánlotta fel. Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok kardvívó pedig felajánlotta azt a sisakot, amelyben a tokiói olimpián vívott, és hozzásegítette őt harmadik aranyérméhez. Mint mondta, reméli, hogy az ebből befolyt támogatás egy Covid-árvát is tud majd segíteni a további életútján.

Nyitókép: Pixabay.com