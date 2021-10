Sokba kerülhet az elektromos autók javíttatása

A németországi Allianz biztosító Technológiai Központja (AZT) készített tanulmányt, amely az elektromos, valamint a hagyományos autók javítási költségeit és kárigényeit hasonlította össze.

Az átlagos kárigény a tisztán elektromos autóknál tíz százalékkal, a tölthető hibrideknél pedig akár 50 százalékkal is magasabb egy hagyományos kocsikhoz viszonyítva. Egy baleset esetén 30 százalékkal többe kerül egy elektromos autó javíttatása - írja a hvg.hu.

A felmérés szerint különösen a szabványok és a gyártói előírások teszik drágábbá az elektromos járművek javítását.

Egy normál autónál sokba kerülhet, ha egy egy állat szétrágja a kábelt, ám elektromos autó esetében a nagyfeszültségű kábel cseréjekor a szükséges új kábelkészlet akár 7000 euróba (2,5 millió forintba) is kerülhet. A gyártók is próbálnak észszerű megoldást találni: cserélhető védőburkolatot használnak, és ezáltal a javítási költségek akár 97 százalékkal is csökkenthetők.

A tanulmányból kiderült, hogy az elektromos autók nem tűzveszélyesebbek, mint a normál társaik. Németországban évente nagyjából 15 ezer autótűzről érkezik bejelentés, és az elektromos járművek aránya egy százalék alatt van.

Nyitókép: nrqemi/Getty Images