Online is elérhető a kerékpáros közlekedést segítő kiadvány

A kerékpáros közlekedés legfontosabb tanácsait és szabályait foglalja össze a Magyar Kerékpárosklub Kisokos című füzete, amiből 20 000 darabot gyártottak le az Országos Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának támogatásával. A füzetben kerékpárvásárlási és beállítási tudnivalóktól kezdve közlekedési tippeket, írott és íratlan szabályokat és hasznos gyakorlati tanácsokat gyűjtötték össze - közölte a kerékpáros szervezet. A frissített kiadványból most készült nyomtatás az eddigi legnagyobb mennyiség. Kerül belőlük a megyei rendőrkapitányságokra, rendezvényekre, és érdeklődő szervezeteknek, kerékpárboltoknak, cégeknek, iskoláknak, önkormányzatoknak, és a Kerékpárosklub irodájából is be lehet szerezni.

Mivel a kiadványból korlátozott számú darab áll rendelkezésre, ezért iránta egyre nagyobb érdeklődést tapasztalnak online is. Lehet pdf-ben böngészni, sőt videók is segítik a családi és egyéni közlekedést, a közlekedési helyzetek megoldását, az autós-bringás békét.

Nyitókép: Pixabay