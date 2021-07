Egyedül repüli körbe a világot egy 19 éves nő

A fiatal nő egy ultrakönnyű, Shark repülővel száll fel augusztus 11-én. Ha sikerül teljesítenie a földkörüli utat, ő lesz a legfiatalabb nő, aki egyedül végigrepüli ezt a távot.

A világrekordot jelenleg Shaesta Waiz tartja, aki 30 évesen repülte végig az utat. Rutherford elmondta: reméli, hogy vállalkozásával utat nyit a lányok és nők előtt a tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika (STEM) területén, és másokat is arra ösztönöz, hogy nyomába lépjenek. "Szerettem volna körberepülni a világot, hogy a lányok lássanak és azt gondolják: egy nap én is szeretnék repülni" - nyilatkozta a Reutersnek. Mint hozzátette: az a célja, hogy teljesítményével más lányokat is arra ösztönözzön, hogy majd megpróbálják megdönteni a rekordját, aztán pedig szálljanak versenyre a fiúkkal.

Rutherford szülei mindketten pilóták. Édesanyja, Beatrice de Smet ugyanakkor felidézte, hogy amikor lánya bejelentette, hogy mire készül, "a szíve kihagyott egy ütemet", de nagyon büszke rá, és teljes mértékben támogatja.

A tinédzser saját maga finanszírozza majd az utazást, szponzorok segítségével, és reméli, hogy körülbelül két-három hónap alatt teljesíti az utat.

