Nagy pusztítást és rekordokat hagyott maga után az amerikai nyugati parton a hőhullám

Az Oregon amerikai állambeli Portland és Salem, a Washington állambeli Seattle és a kanadai Vancouver városok térségében napokra megrekedt egy nagynyomású, forró légtömeg, és emiatt több mint százéves melegrekordok dőltek meg, Salemben és Vancouver közelében például több mint 47 Celsius-fokot is mértek.

Ezeken a szélességi fokokon viszonylag kevés légkondicionáló berendezést használnak a lakásokban, hivatalokban, most mégis túlterhelték a villamos hálózatot, a Washington állambeli Spokane-ban pedig áramkimaradást okoztak több ezer háztartásban. Oregonban a hőség fennakadást okozott a vasúti közlekedésben, sok vendéglátóhelyet be kellett zárni, mert a szakácsok számára elviselhetetlenné váltak a munkakörülmények, de bezártak uszodákat is, mert sok vendég rosszul lett a nagy meleg miatt.

Bár a partvidék lakossága fellélegezhetett, beljebb a szárazföldön még a következő napokban is tarthat a rendkívüli hőség a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint.

A kanadai Vancouverben és környékén legkevesebb 69 ember halt meg a hőséggel összefüggésben, zömmel idős emberek a hatóságok közlése szerint.

Nyitókép: Chona Kasinger/Bloomberg / Getty Images