Két okból is kiadták a figyelmeztetést, később sem lélegezhetünk fel

Kedden Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Veszprém és Jász-Nagykun-Szolnok megyére a széllökések, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére pedig a zivatar miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.

Továbbra is északkeleten lesz felhős, esős az idő, másutt a felhőátvonulások mellett több órára kisüt a nap. A délnyugati, nyugati megyékben késő délutántól, estétől már megnövekedhet erősebben is a felhőzet, és ott szórványosan zápor, zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, nyugati szél nagy területen erős lesz, többfelé lehetnek viharos erejű széllökések. Összességében a hegyvidéki tájakon lehet a legerősebb a szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között alakul, de az északkeleti tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet.

Szerdán délnyugat felől tovább folytatódik a felhőzetnövekedés, néhány órás napsütés inkább csak az északkeleti, keleti megyékben lehet. Ezzel együtt pedig ismét több helyen számíthatunk esőre, záporesőre, helyenként zivatar is lehet. A csapadék súlypontja legnagyobb eséllyel előbb a délnyugati, déli, majd a délkeleti, keleti országrész fölött lesz. Az északnyugati, nyugati szelet főként a Dunántúlon kísérhetik élénk vagy erős széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 20 fok között várható, délen, délnyugaton lesz a hűvösebb, keleten, északkeleten az enyhébb idő.

A meteorológiai szolgálat videójából kiderül az is, hogy csütörtökön többfelé eső, zápor, zivatar várható. A hét végén már egy hullámzó hidegfront vonul át felettünk, emiatt a pünkösdi ünnepek alatt sem számíthatunk jelentős melegedésre, folytatódik a hűvös, felhős idő többfelé esővel, záporral.

