Kiugrott egy fekete macska az égő ház ötödik emeletéről, kutya baja – videón a landolás

Öt emeletnyi magasból ugrott ki és sértetlenül ért földet egy lakástűzből menekülő macska Chicagóban.

A lángok megfékezése közben a chicagói tűzoltóság emberei videofelvételt készítettek az épület homlokzatáról, amikor az egyik törött ablakban egy fekete macska bukkant elő a gomolygó füstből. Az állat először csak a két elülső tappancsával tapogatózott az épület oldalán, majd kiugrott – olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.

A macska zuhanását a járókelők sikítása kísérte. Az állat végül négy tappancsára érkezett, egyszer visszapattant a füves talajról, majd elfutott.

"Behúzódott az autóm alá és néhány percig ott bujkált, amíg kicsit jobban nem érezte magát, azután kimászott és megpróbált visszakapaszkodni a falon" – mondta a tűzoltóság szóvivője, Larry Langford, hozzátéve, hogy az állat nem sérült meg és keresik a gazdáját.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z