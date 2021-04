A hivatalosan az (EU) 2020/740 szám alatt futó új rendelet alapján a személyautók, buszok és tehergépkocsik gumiabroncsainak május 1-jével megújuló energiacímkéi egyértelmű és egységes besorolást adnak a gumiabroncsok műszaki jellemzőiről, tájékoztatva a vásárlókat a gördülési ellenállásról, a nedves felületeken történő fékezésről és a külső zaj nagyságáról - emlékeztetett a Magyar Gumiabroncs Szövetség.

A cél az, hogy az új címkék az eddigieknél is több információt nyújtsanak a fogyasztóknak az abroncsok minőségi paramétereiről, ideértve a biztonsági és környezetvédelmi normák teljesítését is.

A közlemény szerint a címkék segítenek a fogyasztóknak megalapozottan választani a gumiabroncsok vásárlásakor, mivel az egyszerűen áttekinthető három fő paraméter és a két kiegészítő információ alapján könnyen eldönthetik, hogy mi a fontos a számukra. Ugyanakkor, a rendelet megalkotói szerint a címkék újításokra, fejlesztésekre is késztetik a gyártókat, hogy gumiabroncsaik hatékonyabbak, biztonságosabbak és csendesebbek legyenek.

Így fog kinézni

A címke bal oldalán az energiahatékonysági osztályokat találni. A skála az A-tól (leghatékonyabb) az E-ig (legkevésbé hatékony) terjed. A csúcskategóriás, zöld címkét kiérdemelt gumiabroncsok gördülési ellenállása kisebb, ezért az ezeket az abroncsokat használó járművek kevesebb energiát igényelnek, ami alacsonyabb fogyasztást jelent. Forrás: hta.org.hu

A címke bal oldala az abroncsok vizes tapadásáról nyújt információt. A skála szintén az A-tól (rövidebb fékút nedves aszfalton) egészen E-ig (leghosszabb) terjed; minél sötétebb kék színű a nyíl, annál rövidebb a fékút.

A címke alján az abroncsok által kibocsátott külső zaj besorolása olvasható le: ez vagy A lehet (kevés zaj a járművön kívül) vagy B, ami a nagyobb zajszintet jelzi, a C osztály az új besorolás szerint már nem megengedett. Ez a decibelben is jelzett zajszint nem azonos azzal az értékkel, amelyet az autó belsejében érzékelhetünk. Annál is inkább, mert ez utóbbi számos egyéb, az abroncstól független tényezőtől függ, lásd szigetelés, stb. - sorolta a szövetség közleménye.

Melyik abroncsokon jelenik meg?

Az új címkék kötelező jelleggel először a 2021. május 1-ét követően gyártott és piacra dobott abroncsokon – tehát a 1821-es DOT számú abroncsokkal kezdődően – tűnnek majd fel, a régebben gyártott és forgalomba hozott abroncsokon nem kell lecserélni a régi címkét, ezek kifutó rendszerben el fognak tűnni. További részletek a szövetség honlapján.

Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán