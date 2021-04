Már jön a feketeleves, lesz, ahol hózáporral

Csütörtökön általában napos idő lesz a jellemző, a keleti megyékben lesz intenzívebb a gomolyfelhő-képződés, amelyből északkeleten késő délutántól, estétől elszórtan zápor, néhol zivatar is kialakulhat - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

A légmozgás csütörtök délután megélénkül, az Északi-középhegységben meg is erősödik a délnyugati szél. Zivatar környezetében csütörtök este viharos széllökés is előfordulhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 19 és 25 fok között változik, a felhősebb északkeleti tájakon lesz a hűvösebb.

Húsvéti huzatos kilátások

Sajnos épp a húsvéti ünnepekre érkezik meg a hideg levegő hidegebbik része, és péntektől hétfőig gyakori szélerősödésre (különösen a Dunántúlon akár viharos erejű szélre), felhőátvonulásokra, kisebb záporokra, és

a hegyekben akár hózáporokra is

fel kell majd készülni.

Ennél is rosszabbul hangzanak az éjszakai hőmérsékleti adatok: egyre hűl majd az idő, és hétfő tájékán akár erőteljes éjszakai fagyokra is számíthatunk. Budapesten -1 Celsius-fok várható, de egyes helyeken az országban -5 Celsius-fokig is süllyedhetnek a hőmérők higanyszálai.

Ezután megindul egy melegedés, de az ennek mértékével kapcsolatos adatok még nagyon bizonytalanok, ráadásul a csapadék valószínűsége is megnő - zárul az OMSZ előrejelzése.

Nyitókép: Pixabay