Drágul a külföldi nyaralás, last minute-ra ne számítsunk az idén

Az egzotikus úti célok, a Maldív-szigetek, a Seychelle-szigetek, Zanzibár, Dubaj vagy éppen Mexikó a legnépszerűbb célpontok most az OTP Travelnél, főleg az számít az utazóknak, hogy hová lehet egyszerűen, karantén nélküli beutazással eljutni – mondta a hvg.hu-nak Mikola György, a cég marketing vezetője. Az utazási irodánál december óta érzik az utazási kedv megugrását, ekkor kezdtek el bizonyos távoli országok olyan bejelentéseket tenni, hogy nyitják a határaikat és várják a turistákat.

Az IBUSZ hálózati és marketingigazgatója, Termes Nóra azt mondta a lapnak, hogy náluk is jól mennek az egzotikus célpontok, igaz, a töredéke az érdeklődés a megszokottnak. A nyár tekintetében nagyobb a pezsgés, erre az időszakra heti húsz charter- és négy buszjáratot kötött le a társaság a mediterrán térségbe. Ezzel az egyre erősebb nyugati érdeklődés miatt sem várhattak, a cég kinti partnerei megerősítették, hogy

Nyugat-Európából folyamatosan vásárolják fel a kinti szálláshelyeket, vagyis ha most nem lépnek, akkor később jóval magasabb áron tudnák csak lefoglalni őket.

Hasonló tapasztalatokról számolt be az OTP Travel.

Az IBUSZ-nak a nyárra 15 ezer foglalása van, ez 40 százaléka a korábban tapasztaltaknak.

Mikola György arról számolt be, hogy a foglalási kedv a járványgörbével ellentétes tendenciákat mutat: jobb járványadatok esetén élénkülés, rosszabbak esetén visszaesés tapasztalható.

Görögország a legkedveltebb célpont az IBUSZ-nál – a foglalások 60 százaléka ide szól –, az OTP Travelnél Görögország mellett Törökország, Horvátország és Egyiptom. Mindkét cégnél azt tapasztalják, hogy az emberek a tengerpartra vágynak.

Az árakról Termes Nóra azt mondta, a főszezon már most drágább a korábbiaknál (ráadásul további emelkedés is várható), és mindketten egyetértettek abban, hogy last minute lehetőségekre a nyáron nemigen számíthatunk.

Nyitókép: Pexels