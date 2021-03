Ravasz marad a tavasz, ezt hozza Benedek - videó

Elér bennünket egy frontfelhőzet csapadékkal, de egyből szét is esik és enyhül is a front, miközben Magyarországtól délre egy ciklon képződik - szintén nem lesz száraz - és érinti a Kárpát-medencét is.

Kissé mozgalmasan hangzik, de amit ebből vasárnap érezni fogunk, az a következő

a hajnali -3, -8 fok közti hőmérsékletről 4-9-re emelkedik délutánra a hőmérő higanyszála

délelőtt jobbára napos, enyhén felhős lesz az ég, délutánra északnyugat felől azonban eső, hózápor jön, széllel

délkeleten kellemes tavaszi idő lesz.

A nagyhét már igazán kellemes, 20 fokhoz közeli csúcshőmérséklettel köszönthet be, addig folyamatosan melegedni fog az idő.

Nyitókép: Pixabay