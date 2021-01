Így takar be minket nyugatról a hó – fotók, videók

Egy mediterrán ciklon csapadékzónája került átfedésbe a hideg légtömeggel, mely a Dunántúlon sokfelé intenzív havazást eredményezett – írja az Időkép.

A friss havazást bemutató fotókból, videókból válogatottunk. Így borította be a hó nyugat felől Magyarországot – forrás: Időkép Így borította be a hó nyugat felől Magyarországot – forrás: Facebook Így borította be a hó nyugat felől Magyarországot – forrás: Facebook

Az Időkép videója Várpalotáról:

Így borította be a hó nyugat felől Magyarországot – forrás: Időkép Így temeti be az Időkép kameráját a friss hó:

Így borította be a hó nyugat felől Magyarországot – forrás: Facebook Így borította be a hó nyugat felől Magyarországot – forrás: Facebook

Így borította be a hó nyugat felől Magyarországot – forrás: Időkép Közel húsz centit mutat a centi: Így borította be a hó nyugat felől Magyarországot – forrás: Időkép

Így borította be a hó nyugat felől Magyarországot – forrás: Facebook

Nyitókép: Forrás: Időkép