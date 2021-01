Egy kis szünet után jön a hó, több helyen is

A keleti megyékben csütörtökön délelőttig még lehetnek erősen felhős vagy borult körzetek, ahol időszakosan eshet az eső. A szakadozott felhőzet mellett több órára kisüt a nap, csapadék már csak elvétve fordulhat elő zápor, hózápor formájában. Tartósabban fagyos idő csak 5-600 méter fölött várható.

A nyugodtabb csütörtök után pénteken délnyugaton havazhat, vasárnap estétől hétfő estig pedig már máshol is, akár nagyobb mennyiségben is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint ha nem is januárira, de decemberire fordul az időjárásunk.

Nyitókép: Pixabay