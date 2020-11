Fuldoklón segített a hős brit diplomata - videó

A CGTN kínai nemzetközi hírcsatorna beszámolója szerint Stephen Ellison főkonzul éppen Csungking peremvidékén tett látogatást szombaton, amikor egy fiatal nő a part menti sziklákon megcsúszva a folyóvízbe esett. Látva, hogy a nő elkeseredett küzdelmet folytat az erős áramlással, a triatlonversenyeken rendszeresen induló diplomata levetette cipőjét, és azonnal utána vetette magát. A kínai interneten azóta elterjedt videón látható, hogy mire a 61 éves Ellison odaért a szerencsétlenül járt nőhöz, ő már arccal lefelé feküdt a vízen. A diplomata a hátára fordította, majd gyors mozdulatokkal az utánuk hajított mentőgumihoz úszott a nővel, a parton állók pedig kihúzták őket. A nő rövidesen visszanyerte az eszméletét.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China ?? (@ukinchina) November 16, 2020