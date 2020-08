Durva fordulat jön, kiadták az első narancs riasztásokat

Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint zivatarveszély miatt a nap folyamán további másodfokú riasztások várhatók:

Budapesten,

Pest,

Baranya,

Bács-Kiskun,

Borsod-Abaúj-Zemplén,

Csongrád-Csanád,

Fejér,

Heves,

Jász-Nagykun-Szolnok,

Komárom-Esztergom,

Nógrád,

Somogy,

Tolna,

Veszprém és

Zala megyében.

A többi megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a zivatarok miatt.

A felhőszakadás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy és Tolna megyében másodfokú, míg Budapesten, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Veszprém és Zala megyében elsőfokú a veszélyjelzés.

Ugyanakkor - mint írták - kedden a délkeleti országrészben a napi középhőmérséklet még meghaladhatja a 25 fokot. Emiatt Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a hőség miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Ismét nagy mennyiségű csapadék várható. Több hullámban zivatarok, heves zivatarok alakulnak ki, nagyobb területen felhőszakadás is várható.

Legkisebb eséllyel az északnyugati tájakon lehetnek intenzív zivatarok.

Heves zivatarok leginkább egy széles délnyugat-északkeleti sávban fordulhatnak elő, 90 kilométer/órát meghaladó (néhol akár 100 kilométer/óra körüli) széllökések, nagyobb szemű jég és felhőszakadás (általában 30-50 milliméter, helyenként akár 60 milliméternél is több eső eshet rövid idő alatt) kíséretében. Az éjszaka során is folytatódnak a zivatarok, szerda hajnalban északkeleten intenzívebb zivatarok is előfordulhatnak.

Szerdán a zivatarok mellett egyre inkább kiadós eső lesz a jellemző. Helyenként akár 80-100 milliméter csapadék is összegyűlhet 24 óra alatt - fejtette ki a meteorológiai szolgálat.

Nyitókép: Pixabay