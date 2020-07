Felhőszakadás veszélye miatt több megyében másodfokú riasztásokat adtak ki

Több megyében másodfokú riasztásokat adott ki felhőszakadás veszélye miatt csütörtök délben az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Veszélyjelzésük szerint:

Baranya,

Bács-Kiskun,

Tolna megye

számos járására adták a másodfokú riasztást.

Budapestre és Pest, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetés adtak ki.

Emellett az egész országban a zivatarveszély miatt is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Azt írták: labilis légtömeg van az ország felett. Jellemzően a déli, délnyugati megyékben és a középső országrészben lehetnek elszórtan zivatarok, de kevesebb helyen más országrészekben (északnyugat, északkelet) is várható zivatar. A nyugatról kelet felé áthelyeződő csapadékgócokból helyenként rövid idő alatt 20-40 milliméternyi csapadék hullhat. A délutáni, esti órákban az ország déli felében egy-egy intenzív zivatar is valószínű, azokhoz lokálisan 40-50 milliméternyi csapadék, óránkénti 70-85 kilométeres szélroham és jégeső is társulhat.

Pénteken főként a nap második felében nyugat felől érkezik egy csapadéktömb, amelyből főképp a Dunántúlon - estétől már a középső országrészben is - várható akár intenzív zivatar, felhőszakadás is.

A fő kísérőjelenség a felhőszakadás lesz.

Helyenként rövid időn belül akár 50 milliméternyinél több eső is összegyűlhet. A zivatarokat viharos széllökések, jégeső is kísérheti - tették hozzá.

Mindeközben az előrejelzés szerint csütörtökön a hőmérséklet csúcsértéke 26 és 31 Celsius-fok között alakul, késő estére 17 és 23 fok közé hűlhet le a levegő. Pénteken a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 19, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű.

Nyitókép: Koszticsák Szilárd