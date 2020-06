Költséges lehet a nem megfelelő módszer hangyairtásnál

Érdemes szakemberre bízni a hangyairtást a házi módszerek és a pár ezer forintos hangyairtók beszerzése helyett, a laikusok számára ugyanis nehézségeket okozhat a lakásban megjelenő hangyafaj azonosítása, és az ehhez igazított irtószer kiválasztása - írta a Pénzcentrum. A hazánkban leggyakrabban előforduló hangyafajok - a házi hangya (Lasius emarginatus), a gyepi hangya (Tetramorium caespitum), a fekete hangya (Lasius niger), a fáraóhangya (Monomorium pharaonis) és a Faodvasító lóhangya (Camponotus ligniperda) - azonosítása a hasonlóságok miatt nem is olyan egyszerű.

A gyepi hangya például sok színváltozatban fordul elő, világosbarna és egészen fekete egyedek egyaránt előfordulnak. A fáraóhangya dolgozói rendkívül aprók, mintegy 2-2,5 milliméteresek, de ez igaz a gyepi hangyára is. A fáraóhangya dolgozói mintegy 2-2,5 mm-esek és vöröses színűek, az életük végéig szárnyat viselő fekete színű hímek valamivel kisebbek, 3-4 mm nagyságúak. Egy-egy, jellemzően az épületek falába, főleg a fűtő- és melegvízvezetékek közelébe telepedő bolyban több száz királynő is együtt élhet, és folyamatos peterakással gondoskodik az utánpótlásról. Irtásukkal az a nehézség, hogy egy átlagos hangyairtó sprayre reagálva több csoportra is bomolhat a kolónia, ami szétválva újabb és újabb helyeken jelenik meg.

Az üzletekben kapható speciális fáraóhangya-irtó csaléteknek nincs azonnali ölő hatása, elsősorban rovarnövekedést gátló szert tartalmaz, valamint meggátolja a királynők peterakását, illetve a lárvák fejlődését, továbbá megakadályozza azt is, hogy a támadást érzékelve szétváljon a kolónia. A hangyaboly pedig 12-14 hét alatt elhal. De addig együtt kell élni a rovarokkal – már ha azok egyáltalán elfogyasztják az irtószert, könnyen lehet ugyanis, hogy rá se hederítenek. Mivel

az egyes fajok eltérő csalétekre érzékenyek,

egy szakember kihívásával hatékonyabb lehet az irtás. Ők ennek módját és gyakoriságát a helyszínen tapasztaltakhoz igazítják, és ennek megfelelően keverik ki azt a speciális irtószert is, amely olyan csalogató- és tápanyagokat tartalmaz, amelyet az adott hangyák kedvelnek. Fáraóhangyák esetén többszöri csalétekkihelyezésre van szükség, így az irtás költsége is többszöröse a házi hangya, a kis fekete hangya vagy épp a gyepi hangya irtásának, amelyeknél akár egyetlen alkalom is elég lehet.

Igaz, a lap körképe szerint a szakember kihívása sem feltétlen olcsó mulatság, van olyan irtó cég, amely a legnehezebben irtható fáraóhangya esetén a lakás méretétől függően 35-50 ezer forintot is elkért volna, másütt ugyancsak négyzetmétertől függően 11-22 ezer közötti árakkal találkozott a portál.

Nyitókép: Pixabay.com