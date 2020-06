A gyermekkori prevencióra fókuszál a Semmelweis Egészség Napok júniusi programja

Miért fontos a gyermekek esetében is figyelemmel kísérni a test jelzéseit? Mit üzenhetnek például a nyirokcsomók változásai? Mit vegyünk be allergia esetén, és miért van szükségünk a vitaminokra a Covid-19 járvány időszakában? A digitális formában újrainduló Semmelweis Egészség Napok június 25-i alkalmán ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak az érdeklődők a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika programján a virtuális térben.

A járványügyi helyzet miatt ugyanis néhány hónapos kihagyás után online folytatódik a Semmelweis Egyetem 250. éves fennállása alkalmából indított lakossági prevenciós programsorozat, a Semmelweis Egészség Napok. A június 25-én 16-20 óra között rendezett eseményen ezúttal a gyermekkori prevenció kerül a középpontba: az onkológiai betegségek korai felismeréséről, a leggyakoribb mozgásszervi elváltozásokról, a cukorbetegségről, valamint az egyre több gyermeket érintő elhízásról is tájékozódhatnak az érdeklődők, akiket a hiánypótló előadásokon túl, interaktív tanácsadással és hasznos kisfilmekkel várnak az egyetem I. és II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának szakemberei.

A teljes tematika és program a SE honlapján olvasható.

