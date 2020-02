A viharos szél mellett kedd reggel a jégeső is lecsapott az országra. Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyéből is számos beszámoló érkezett a természeti jelenségről – többek között – a Met Hír Facebook-oldalára. Az Időkép észlelői videókon is megörökítették a jégverést.

Közben az Országos Meteorolgia Szolgálat viharos szél és zivatarveszély miatt is újabb riasztást, illetve figyelmezetést adott ki. A 70 kilométer/órát is meghaladó széllökésekhez kisebb méretű jég társulhat, figyelmeztetnek.

Gádoros, 2020. február 11. A jégeső után maradt jégdarabokat lapátolja a járdán egy nő a Békés megyei Gádoroson 2020. február 11-én. MTI/Rosta Tibor

Gádoros, 2020. február 11. Jégdarabok a jégeső után a Békés megyei Gádoroson 2020. február 11-én. MTI/Rosta Tibor

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor