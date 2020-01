Ha nem lenne elég az ónos eső, itt az újabb veszély és az újabb riasztás

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetést adott ki összesen 11 megyére, köztök Pest megyére valamint a fővárosra is.Érintett: Komárom-Esztergom, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Pest, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megye.

Az ónos eső, fagyott eső mellett elsősorban az északkeleti határvidéken hó is hullhat. Ami a délutáni előrejelzést illeti, estig változóan felhős idő várható, azonban a keleti határ mentén erősebben felhős körzetek is előfordulhatnak. Helyenként pára, köd is képződhet. Csapadék délutántól már nem valószínű. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon néhol megélénkülhet, másutt többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A késő esti -3, +1 fokról péntek hajnalra -5, +1 fok közé csökken a hőmérséklet.

Pénteken az ónos esőt több helyen tartós, sűrű köd váltja, emiatt figyelmeztetést adtak ki az ország északi és középső részére. A köd miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Tolna, Bács-Kiskun és Baranya megyében kell a szokottnál is óvatosabbnak lenniük a közlekedőknek.

