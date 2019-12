Ettől lesz kellemetlen a szilveszter: téltelen tél, készüljön az időjárásra

A napos, de hideg hétfőt követően az év utolsó napjának reggelére enyhébb levegő érkezik térségünkbe felhőkkel, de a hajnali órákban északkeleten néhol kisebb ónos eső, fagyott eső előfordulhat.

Napközben több felhő lesz az égen, de napos időszakokra is számíthatunk. A nap első felében a délnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, majd délután egy hidegfront érkezik, ismét hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé.

A front hatására egyre nagyobb területen fordul északnyugatira a szél, a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén élénk, erős lökések is előfordulhatnak a nap második felében, illetve az esti, éjszakai órákban is. A fronttal együtt felhőátvonulásokra is számítani kell, de csapadék csak néhol fordulhat elő átmenetileg északon, északkeleten egy-egy gyenge futó zápor, illetve hózápor formájában.

A hideg reggelt követően a délutáni órákban 2 és 10 fok közötti maximumokra van kilátás, keleten mérhetjük majd az alacsonyabb, nyugaton a magasabb értékeket. Szilveszter éjjelén egyre nagyobb területen derül ki az ég, felhő egyre kevesebb helyen lehet felettünk, csapadék nem valószínű.

A keleti, északkeleti tájakat leszámítva viszont még sokfelé lehet élénk, erős az északnyugati szél, mely jelentősebben ronthatja a hőérzetünket.

Éjfél körül nyugaton, délnyugaton sokfelé még pár fokkal fagypont felett alakulhat a hőmérséklet, máshol viszont már 0 és -5 fok közé hűlhet a levegő.

Az újév sok napsütéssel, csapadékmentes idővel indul, de helyenként még élénk lehet az északnyugati szél.

A következő esztendő első hajnalán 0 és -6 fok közötti értékeket mérhetünk, majd délutánra 3 és 7 fok közé melegedhet a levegő.

Az ezt követő napokban az ország jelentős részén az évszakhoz képest enyhébb idő valószínű, számottevő csapadék továbbra sem várható, de gyakoribbá válhatnak a hajnali, reggeli pára- és ködfoltok.

Ugyanez filmen:

Nyitókép: MTI/Nagy Lajos