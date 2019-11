Az utolsó magyar tűzhányó és egy úszó horgászfalu – túraajánló

A Balaton-felvidéket nem túlzás magyar Toszkánának nevezni. Menjenek el például Szentantalfára és nézzék meg a Szent Balázs templom romjait. Túrázzanak fel a Dörgicse és Mencshely között magasodó Halom-hegyre, a Kossuth-kilátóhoz, vagy a Fekete-hegyre, az Eötvös-kilátóhoz.

A Tihanyi-feélszigeten a Belső-tó partján fekvő Levendula-háztól kapaszkodhatnak fel az Aranyházhoz, majd a Lóczy Lajos-tanösvényen keresztül, a Cser-hegy és a Kerek-hegy érintésével juthatnak el az Akasztó-dombára. Lóczy Lajos geológus volt, a 20. század elején ő szervezett először tanulmányi kirándulásokat diákjainak, ami voltaképpen a mai erdei iskolák előfutárának tekinthető.

Az Őrségben Őriszentpéter és Szalafő környékén kirándulhatnak. Pityerszeren csodálják meg az Népi Műemlékegyüttest, ami egy különleges skanzen, ugyanis az épületek a mai napig az eredeti helyükön vannak. A Felőszer felé vezető út mentén találnak egy vadonatút, haranglábra emlékeztető kilátót, a Kömpe Szemét – ne hagyják ki.

Salgótarjántól észekkeletre magasodik a Cseres-hegység és annak legmarkánsabb csúcsa, a Ragács, amely

a történelmi Magyarország legutolósként kitört tűzhányója.

Az Ajnácskői vártól induljanak el.



Veszprém környékén a Gulya-domb, a Tekeres-völgy és a Csatár-hegy, a Bakonyban az úrkúti őskarszt felkeresése javasolt.

A Pilisben a Kesztölc felett húzódó Kétágú-hegy fehér mászkósziklája, például az Öreg-szirt várja önöket. A panoráma csodás, de ezt az útvonalat csak tapasztalt túrázóknak ajnlott.

A Vértes lábánál, az Oroszlányhoz közeli Bokodi-tóhoz érdemes kiruccanni. Ez egy úszó horgászfalu az erőmű mesterséges hőtaván:

a cölöpökön álló kunyhókhoz hosszú fapallók vezetnek el.

Maradjanak csendben, a helybéliek kifejezetten nem szeretik a hangos turistákat.

Az időjárás pedig olyan lesz, mint amilyennek ilyenkor lennie kell: jön a hideg és a hó. Hétvégén szárazabb és hidegebb levegő áramlik térségük fölé, majd

beborul az ég és kiadós csapadékra van kilátás.

Az eső mellett havaseső és havazás egyaránt előfordulhat – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársa, Pátkai Zsolt.

Teljesítménytúrák is lesznek a hétvégén gyaloglóknak, futóknak és kerkpárosoknak egyaránt. Most rendezik meg egyebek mellett az Isziniket, a HazaZOO-t, az Irinyit, a Wadkan Kalandot, a Téli Tókerülőt, a Mezőföldi Mikulást, a Börzsönyi és a Rákóczi Emléktúrát, valamint a Tanúhegyek nyomában, a Láttam a Mikulást! és A Mikulás is bringával jár! elnevezésű programokat. Ezekeről a Teljesítménytúrázók Társaságának honlapján olvashatnak.

Nyitókép: Pixabay.com