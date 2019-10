Elárulták a balatoni vízimentők, mit csinálnak, amikor nincs szezon

Elkötelezetten dolgozott a vízi balesetek megelőzéséért a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület - közölte a Veol.hu portállal képviselőjük, Szabolcs Tímea, akinek személyes célja is, hogy a Balaton a kontinens lebiztonságosabb tava legyen.

Idén bő 400 vízimentő 71 strandon volt jelen, 3784 alkalommal volt bevetés - darázscsípés, kagylóvágás, könnyebb mentés. Kilenc hajó is készenlétben állt, ezek közül kettő a nap 24 órájában várta a hívást, szeptember végéig 268-at kapott is. Októberben pedig megkezdődött az őszi ügyelet.

A VMSZ még jelen volt 20 vízparti rendezvényen, fesztiválon is, köztük a Balaton Soundon és nyílt vízi úszóversenyen is. 17 tanfolyamot is szerveztek, a sikeres vizsgázóknak munkát is adtak.

2016-ban hadrendbe állítottak egy mentőtiszti gépkocsit, amit az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) koordinál, riaszt, a VMSZ üzemeltet, és ami idén is június végétől szeptember elejéig napi ügyeleti rendben segítette a Balaton északi partján az embereket. Ebben a szezonban 72 ellátásuk volt, például szívinfarktus, agyvérzés, biciklis baleset, motoros baleset, lábtörés esetén.

Üzemeltetnek egy ingyenes appot, ez a BalatonHelp, amit igyekeznek minél szélesebb körben ismertté tenni.

Ma már a vízibiciklik jelentős részén vannak mentőeszközök. A vízimentők rövid videót is készítettek a munkájukról.

