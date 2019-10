Számok bizonyítják, elárasztja a gyermekeket a netes szexuális zaklatás

Egy nemzetközi kutatás szerint a megkérdezett tizenévesek negyede volt tanúja annak, hogy fiatalok titokban valamilyen szexuális tartalmat készítettek másokról, majd ezt engedély nélkül megosztották az interneten.

"Egy angol és egy dán partnerrel először is összeszedtük az online szexuális zaklatás formáit.

Az egyik nagy csoport a szexuális tartalmú képek, videók készítése engedély nélkül, valamint ezeknek a tarlamaknak a megosztása.

A másik csoport a kizsákmányolás, fenyegetés, amikor az áldozatot zaklatják, kényszerítik, hogy osszon meg szexuális tartalmat online. Ide tartozik, amikor online fenyegetnek valakit például szexuális erőszakkal, illetve mások felbujtása erre.

A harmadik csoportba tartoznak a szexuális tartalmú hírek, pletykák, hazugságok terjesztése"

- mondta az InfoRádióban Táler Orsolya, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány ügyvezetője, aki hangsúlyozta, hogy mindezek jelen vannak a mai tizenévesek online mindennapjaiban.

Hogy ez mennyire a fiatalok mindennapjainak a része, azt is felmérték három ország háromezer fiatal válaszadójának segítségével.

"A felmérésből kiderül,

a válaszadók harmada tapasztalt már olyat, hogy ismerőséről, barátjáról meztelen vagy majdnem meztelen kép terjedt az interneten,

illetve tíz válaszadóból kilenc tanúja volt annak, hogy lányokat ribancnak vagy kurvának hívtak az interneten, illetve majdnem 60 százalék számolt be arról, hogy homofób vagy transzfób kifejezésekkel találkozott az online térben."

Arra a kérdésre, hogyan lehet segíteni a tizenéveseket, hogy ne váljanak a jelenségek áldozataivá, Táler Orsolya elmondta, a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány pedagógusokat célzott meg azzal, hogy vegyenek részt ebben a munkában, ennek érdekében egy oktatási csomagot hoztak létre, amit szabadon letölthetővé is tettek. Ebben óravázlatok, kézikönyv és útmutatás is van, nem mellékesen pedig egy négy leckéből álló online tananyag is rendelkezésre áll.

