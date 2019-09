Vannak, akik engednék a száguldozást a Balatonon - de pont nem a jet-ski szövetség

Megoszlanak a vélemények a Magyarországon is egyre elterjedtebb jet hajózásról. Évtizedek óta vita van arról, hogy milyen vízi járművek használatát engedélyezzék a Balatonon, ahol még a hetvenes évek közepén korlátozták a motorcsónakok használatát. Most azoknál jóval gyorsabb, akár 90 km/h-s sebességre, valamint forgásos, merüléses attrakciókra is képes, 880 lóerős, belső égésű motorral működő "Hyperjet" is közlekedik a tavon.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint

igény van a gyorshajózásra a Balatonon, a turisták keresik az új vízi élményeket.

"Ez a típusú szolgáltatás biztos, hogy nagy érdeklődésre tart majd számot, és tud működni a Balatonon, természetesen csak akkor, ha a hatályos jogszabályokat betartják, a megfelelő biztonsági intézkedéseket megteszik."

Jamrik Péter, a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Tanácsának elnöke is úgy vélte, hogy - megfelelő szabályozás mellett - helye van a Balatonon az új vízi turisztikai attrakcióknak, köztük a nagysebességű jet hajóknak.

"Jelenleg a korlátozás a belső égésű motorok korlátozására terjed ki, ez az, amit mindenképpen felül kell vizsgálni az egyéb meghajtások esetén is. A vízfelület kicsi, és relatíve egyre kisebb lesz, ez alatt azt értem, hogy egyre többféle felhasználási mód, igény és eszköz jelenik meg ugyanazon a felületen.

Ha nagy mennyiségű jármű jelenik meg a vízfelületen, többeknek kell osztozni az úszókkal, a horgászokkal, az evezősökkel, suposokkal,

a kockázat inkább ebben rejlik, sem mint az innovatív eszközök jellegében" - vélekedett Jamrik Péter.

Hasonló a probléma az elektromos jet-skik esetében is. Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski Szövetég elnöke szerint nem szabadna beengedni a Balatonra ezeket a vízi járműveket.

"A szövetségnek az az álláspontja, hogy

a jet-skizést csinálják az emberek a kis tavakon vagy olyan pályákon, ahol nincsenek fürdőzők vagy horgászok, és akkor mindenkinek megvan a maga öröme."

Hasonló álláspontot képvisel a Hyperjet nevű hajóval kapcsolatban az InfoRádiónak nyilatkozó vitorlásversenyző is. Soponyai Géza szerint rendkívül balesetveszélyes a belső égésű motorral hajtott vízi jármű.

Szerinte nem kitiltani kell az ilyen erős motorokat, hanem be sem kell engedni, mert a Balaton nem így nőtte ki magát az elmúlt egy-kétszáz évben.

"Konzekvenseknek kellene lenni azoknak az embereknek, akik a 4 lóerős motorokat sem engedik használni, kérdezem én, miért lehet 1000 lóerőt használni.

Egy ilyen erős hajó biztosan megvan vagy 2-3 tonna, ha tízen ülnek benne, az még egy tonna. Ha öttonnás hajótest 80-as tempónál ütközik, ott kő kövön nem marad."

A Magyar Vitorlás Szövetség állásfoglalása szerint szigorúan kell szabályozni darabszámban és más feltételekben is a nagyteljesítményű siklótestű hajók használatát. A szövetség úgy látja: kivételt csak a mentési, vízügyi, rendészeti feladatok ellátására, versenyek, sportprogramok biztosítására, lebonyolítására használt eszközök szabályozott használata jelenthet.

Nyitókép: MTI/Varga György