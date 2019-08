Nem mindenkinek nagy élmény 90-nel száguldani a Balatonon

Évtizedek óta vita van arról, hogy milyen vízi járművek használatát engedélyezzék a Balatonon. Még a hetvenes évek közepén korlátozták a motorcsónakok használatát. Most azoknál jóval gyorsabb hajók is megjelentek a tavon. A Siófokról induló, vízsugár meghajtásos, 880 lóerős „Hyperjet” például akár 90 kilométer per órás sebességre, forgásos, merüléses attrakciókra is képes. A 30 perces élményért 7000 forintot kell fizetni.

Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke szerint

igény van a gyors hajókra a Balatonon.

"A vendégek keresik az élményeket, és nem csak a szárazföldön. Ez a szolgáltatás biztos, hogy nagy érdeklődésre tart majd számot, és működhet is a Balaton, ha a hatályos előírásokat betartják az üzemeltetői, és a megfelelő biztonsági intézkedéseket megteszik" - mondta az alelnök.

Jamrik Péter, a Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Tanácsának elnöke szerint is – megfelelő szabályozás mellett - helye van a Balatonon az új attrakcióknak, köztük a nagy sebességű jeteknek is.

"Jelenleg a korlátozás a belső égésű motorok használatára terjed ki. Maga a vízfelület viszonylag kicsi, és egyre többfajta felhasználási mód, eszköz és igény jelenik meg ugyanazon a vízfelületen. Ezért okoz problémát az, ha nagy méretű és sebességű eszköz kerül a vízre, mert osztozni kell az úszókkal, a horgászokkal, az evezősökkel, a SUP-osokkal" - mondta az elnök.

Hasonló a probléma az elektromos jet-skik esetében is. Czeller Béla, a Magyar Jet-Ski Szövetég elnöke szerint

nem szabadna beengedni a Balatonra ezeket a vízi járműveket.

"A jet-skizést csinálják az emberek jet-skis tavakon, kijelölt pályákon, ahol nincsenek fürdőzők és horgászok, és akkor mindenkinek megvan a maga öröme" - mondta az elnök.

A Magyar Vitorlás Szövetség állásfoglalása szerint szigorúan kell szabályozni darabszámban és más feltételekben is a nagy teljesítményű, siklótestű hajók használatát. A szövetség úgy látja: kivételt csak a mentési, vízügyi, rendészeti feladatok ellátására, versenyek, sportprogramok biztosítására, lebonyolítására használt eszközök szabályozott használata jelenthet.

Nyitókép: hyperjet.hu