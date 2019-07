Bődületes halszörny akadt horogra

Hatalmas harcsát fogott ki a merenyei horgásztóból két szigetvári férfi, számolt be a Bama.hu. Egyikük a megyei hírportálnak nyilatkozva elárulta, korábban is fogtak már nagy méretű, 30-40 kilós halakat, ám most egy jóval nagyobb példány akadt a horgukra.

Egy sekélyebb részen tartózkodtak, amikor az állat ráharapott a tenyeres kárászra. Erős húzása volt, idézték föl, így számítottak rá, hogy nagy hallal van dolguk. A fárasztás 30-40 percig is eltartott, mire partra tudták húzni az állatot. A kifogott harcsa

72 kilót nyomott, és 210 centiméterre nőtt.

Miután kép készült a szép zsákmányról, visszaengedték a tóba, számolt be a Baranya megyei hírportál.

